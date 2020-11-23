"Ваш сын совершил ДТП". 81-летний барнаулец отдал мошеннику 30 тысяч рублей

81-летний житель Барнаула стал жертвой мошенника, который работал по схеме "ваш родственник попал в беду", информирует пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что пенсионеру позвонил незнакомец и сообщил, что его сын якобы совершил ДТП, в котором пострадал человек, и пообещал решить проблему за деньги. Горожанин поверил злоумышленнику и перевел через ближайший банкомат 30 тысяч рублей. Только после этого он позвонил сыну и узнал, что тот ни в какую аварию не попадал.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Афериста ищут.