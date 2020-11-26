Сибирячка несколько месяцев не хоронила умершего ребенка

Жительницу Любинского района Омской области подозревают в растрате денег, полученных на похороны мертворожденного ребенка.

Как пишет пресс-служба региональной прокуратуры, 38-летняя женщина получила 7 тысяч рублей на погребальные процедуры, однако потратила средства на себя. Захоронение организовала администрация поселения несколько месяцев спустя. Известно, что сельчанка состоит на учете у нарколога в связи со злоупотреблением алкоголем.

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата чужого имущества"). В ближайшее время дело передадут на рассмотрение в суд.