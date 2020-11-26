Сибирячка несколько месяцев не хоронила умершего ребенка

Жительницу Любинского района Омской области подозревают в растрате денег, полученных на похороны мертворожденного ребенка.
Как пишет пресс-служба региональной прокуратуры, 38-летняя женщина получила 7 тысяч рублей на погребальные процедуры, однако потратила средства на себя. Захоронение организовала администрация поселения несколько месяцев спустя. Известно, что сельчанка состоит на учете у нарколога в связи со злоупотреблением алкоголем.
Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата чужого имущества"). В ближайшее время дело передадут на рассмотрение в суд.
Комментарии
вот так и живем. дали наркоманки 7 тыщ, ширнулась, теперь 2 года будет еще государство ее кормить. Биомусор.
26.11.2020 14:47
krash
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Да что Вы такое говорите! Это же чистой воды фашизм! Надо поддержать гражданочку, вникнуть в её проблемы, выделить ей пособие.... проявить, так сказать. европейский подход! Неплохо, кстати, встать на колено...
Интересно бы было посмотреть на смету того кому удастся погребить на 7 тыщ,