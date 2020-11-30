Эффект самообмана. Диетолог рассказала, почему не стоит быстро худеть к Новому году

При экстренном похудении люди сбрасывают не желаемые килограммы, а лишнюю жидкость. Поэтому эффект от такого действия как правило кратковременный и незначительный. Об этом amic.ru рассказала врач-диетолог Алтайского краевого онкологического диспансера Оксана Галкина.

"Когда люди экстренно худеют, то у них уходит только лишняя жидкость, а жировая ткань сохраняется. Ведь для того чтобы разрушились жировые клетки, необходимы физическая нагрузка и время. Жировая клетка как воздушный шарик. При похудении она начинает уменьшаться в объеме, но для ее полного разрушения необходимо, чтобы прошло от трех до пяти месяцев", – пояснила Оксана Галкина.

По ее словам, за неделю похудения допустимо потерять максимум 600-800 граммов, а за три недели – 2,5 кг. Но сначала килограммы уйдут в виде жидкости. "Это просто эффект самообмана, который больше для внешнего вида, чтобы надеть красивое платье. И этот самообман дает кратковременный эффект. Ну и, как говорится, свято место пусто не бывает. Если не соблюдать дальше те же изменения в режиме дня и питании, то жировая ткань вернется с большим плюсом", – добавила эксперт.

Специалист подчеркнула, что при похудении следует учитывать, какое у вас телосложение и чего именно вы хотите достичь. Ведь сейчас многие в интернете находят себе диеты и пытаются бесконтрольно и с нарушениями правил снижать вес. Хотя часто это может навредить здоровью. Поэтому перед тем как сесть на диету, нужно проконсультироваться со специалистом.