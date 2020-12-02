Где в Барнауле и за сколько покататься на лыжах этой зимой. Карта

Этой зимой в Барнауле будет работать 21 лыжная база, из них осуществлять прокат спортивного инвентаря и оказывать услуги населению планируют 12 лыжных баз. Остальные – либо для студентов, либо для организаций. Лыжный парк в этом году составляет более 3500 пар. Продолжается работа по замене деревянных лыж на пластиковые, заменено более 50% лыж. На шести лыжных базах имеются в прокате лыжи и ботинки детских размеров. Рассказываем обо всех местах, где вы найдете не только лыжи с палками, но и классную трассу.