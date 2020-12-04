Деды Морозы и Снегурочки пойдут поздравлять барнаульцев с Новым годом, несмотря на пандемию и запрет массовых мероприятий. Во-первых, горожане не собираются отказываться от праздника и уговаривают артистов устроить представление для детей. А во-вторых, аниматорам очень хочется заработать. Правда, заработать смогут только частники. Большие event-компании лишь печально смотрят им вслед: нарушить губернаторский указ и пополнить кошелек у них не получится (по крайней мере, не у всех). Amic.ru выяснил, как собираются работать в декабре 2020 барнаульские волшебники, как будут проводить тайные корпоративы и почему Снегурочкам в этом году можно быть не накрашенными.

Заправка вместо ресторана

Менеджеры event-компаний в Барнауле грустно вздыхают и готовятся подсчитывать убытки. Корпоративы в Алтайском крае запретили, а потому крупные заказчики урезают новогодний бюджет. Чтобы удержать клиентов и хоть как-то заработать, аниматоры ищут альтернативные варианты. Например, вместо банкетов в ресторанах будут проводить небольшие торжества прямо в офисах. Так решили поступить в event-агентстве EventCorpLife.

"Новогодних корпоративов привычного формата не будет. Но в офис Дедов Морозов и Снегурочек все равно заказывают. Например, мы готовили большой праздник для одной топливной компании. Но теперь (после запрета губернатора) решили, что будем ездить и поздравлять их сотрудников на заправках. В общем, ищем варианты, чтобы все равно отработать новогодние праздники", – рассказывает организатор Кристина Пазушкина.

Но и эти ухищрения не всегда спасают. Многие клиенты просто отказываются от прежних заказов, говорит event-организатор:

"У нас был заказчик, с которым мы еще в сентябре начали готовить новогодний вечер. Смета была примерно на два миллиона рублей. Когда стало ясно, что провести праздник, как планировали, не удастся, разработали для клиента другое предложение. Это дистанционные поздравления, лазерное шоу на улице и красочные фудбоксы. Но договориться не получилось: заказчик решил, что вообще не будет выделять деньги на празднование Нового года".

При этом Кристина отмечает, что в невыгодном положении оказались именно крупные организаторы праздников и event-агентства. Такие компании не будут рисковать репутацией в погоне за прибылью: слишком пристальное внимание к ним со стороны надзорных органов. А вот мелкие компании и частники, по ее словам, не стесняются и позволяют себе брать даже за те заказы, к которым могут появиться вопросы у проверяющих из Роспотребнадзора.

Запрет не писан

И частники, как выяснил amic.ru, действительно готовы рискнуть, чтобы заработать. Тем более что барнаульцы сами уговаривают Дедов Морозов прийти к ним "в гости", рассказывает аниматор Максим.

"У меня уже заняты 27, 28, 29 и 30 декабря. Только 31 число пока свободно – но там и цена в три раза выше. Люди пока думают. Приглашают и корпоративы провести, и детей поздравить. Сейчас у меня примерно такое соотношение заказов: 30% – корпоративы и массовые праздники, а остальное – частные выезды на дом к ребенку. Это почти так же, как в прошлом году. Хотя изначально я полагал, что из-за запрета все перейдут на домашний вариант. Но нет. Даже детские утренники собираются проводить. Только я не с детским садом договорился, а с компанией, которая с детьми работает. В общем, клиенты звонят, мы договариваемся, все нормально", – объяснил Максим.

Рассказать, в каких локациях барнаульские компании намерены отмечать праздник, Максим отказался: чтобы ни у кого не было проблем. Но и проверок во время корпоративов и утренников он не боится: "Ну придут и придут. Даже не задумывался об этом". Говорит, что в этом декабре надеется заработать не меньше, чем за прошлогодний новогодний "чес": людям нужен праздник и они готовы за это платить, значит, надо ловить момент.

Впрочем, не все готовы нарушать губернаторский указ и рисковать здоровьем ради денег. Барнаульская Снегурочка Ольга категорично отказывает всем, кто намерен пригласить ее на "массовое торжество". Соглашается "прийти в гости" только к детям. А чтобы соблюсти все меры предосторожности даже сдала тест на ковид.

"И мой Дед Мороз сдал. Чтобы родителям можно было справки показать: мы не опасны. И прежде чем принять заказ, у родителей тоже спрашиваем, как они чувствуют себя, переболела ли семья коронавирусом. Многие звонят и просят провести корпоратив или утренник. Видимо, в указ у нас мало кто вникал. Я им объясняю, что с 15 декабря массовые мероприятия запрещены. И что проводить их в обход закона я не буду", – рассказала Ольга.

Правда, родители, по словам Снегурочки, все равно до последнего пытаются уговорить артистов. Например, предлагают устроить детский утренник прямо во дворе: один для всего многоквартирного дома. От таких "гениальных" идей Ольга тоже отказывается: не хочет подвергать риску ни себя, ни других.

Говорит, что большой прибыли в этом году от новогодней подработки она не ждет: если все делать легально, то точно не заработаешь. А проводить небольшие домашние праздники она будет просто для души: уж очень любит дарить радость на Новый год.

Дедушка, ты почему без рта?

Дед Мороз Максим тоже строго соблюдает все меры профилактики. А медицинскую маску планирует надевать под бороду. Говорит, что уже попробовал так походить: дышать можно. Только дети не всегда готовы этот воспринять:

"Я недавно с ребенком проводил новогоднюю фотосессию. Как и положено, надел маску под бороду. А мальчик поднимает голову, смотрит на меня и говорит: "Дедушка, а ты знаешь, что у тебя рта нету?" В общем, для детишек это, конечно, не совсем обычно", – смеется Дед Мороз.

Для своей помощницы аниматор нашел специальную маску со стразами – чтобы гармонировала с нарядом. По его мнению, Снегурочкам в маске даже проще, чем без нее: не нужно краситься, ведь под ней почти ничего не видно.

Снегурочка Аделина рассказывает, что рекомендует своим клиентам надевать маски и на детей, когда к ним приходит в гости волшебник – как говорится, береженого и Бог бережет. А чтобы кусочки ткани, под которыми не видно улыбок, не портили праздничную атмосферу, аниматор советует сделать их яркими и вместе с детьми их украсить новогодней тематикой. "Ведь это самый лучший праздник в году. Пусть он таким и будет", – говорит Аделина.

Сколько стоит Дед Мороз в Барнауле

Приглашение зимнего волшебника в гости, чтобы поздравить ребенка в декабре 2020 года, в Барнауле обойдется в среднем в 1500 рублей (можно найти и за 1000 руб.).

За проведение утренника/праздника для группы детей Дед Мороз попросит от 3 тысяч руб.

Цены за праздничную программу для взрослых (корпоративы) начинаются от 4-5 тысяч.

Напомним, новогодние корпоративы, детские утренники и другие массовые мероприятия запретят в Алтайском крае с 15 декабря по 15 января. Соответствующий указ 26 ноября подписал Виктор Томенко.