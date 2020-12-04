Российский сенатор умер от сердечного приступа после встречи с избирателями

Экс-губернатор Курской области, член Совета Федерации от региона Александр Михайлов на 70-м году жизни скончался после выездной беседы с избирателями.

Об этом РИА Новости рассказал коллега Михайлова по верхней палате парламента, глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Он вел в регионе прием граждан, и ему на приеме стало плохо, сердечный приступ, – уточнил Тимченко. – Скорая помощь приехала, но, к сожалению, позже он скончался".

Александр Михайлов был губернатором Курской области 18 лет. Ушел в отставку в октябре 2018 года. В ноябре того же года вошел в Совет Федерации от исполнительного органа государственной власти Курской области.