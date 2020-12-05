Такой день. Сход трамвая с рельсов и вырубка леса за "Ашаном"

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 5 декабря. Без коронавируса.

Трамвай маршрута № 7 сошел с рельсов и сбил дорожный знак пешеходного перехода на улице Антона Петрова в Барнауле. На момент аварии на переходе не было людей, пострадавших нет. Причина схода с рельсов неизвестна.

Несколько позже на пересечении улицы Антона Петрова и Островского, неподалеку от пешеходного перехода и трамвайной остановки, столкнулись два автомобиля. После ДТП одна из машин вылетела на пешеходную зону.

Власти Бийска собираются установить еще несколько светящихся столбов на пешеходных переходах. Светящиеся стеклопластиковые столбы – разработка бийского предприятия, и по задумке авторов они должны предупреждать автомобилистов о наличии людей на переходе. В таком случае конструкция загорается красным цветом.

Прокуратура Индустриального района Барнаула начала проверку после сообщений СМИ о возможных нарушениях законодательства при рубке деревьев в районе "Ашана" рядом с СНТ "Мичуринцев". При выявлении нарушений порядка санитарных рубок сотрудники ведомства предпримут соответствующие меры.

Между тем, госинспекторы регионального экологического надзора Минприроды Алтайского края оштрафовали подрядчика, который трактором сбрасывал мусор с крыши учебного корпуса химико-технологического факультета АлтГТУ. Размер наказания – 30 тысяч рублей.

В Центральном районе Барнаула произошло повреждение водопровода. Без водоснабжения временно остались две многоэтажки и 50 частных жилых домов. Восстановить подачу воды удалось к 19:30.