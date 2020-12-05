Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 251

В Алтайском крае выявили 224 новых случая COVID-19, в регионе наблюдается снижение скорости распространения коронавируса, а при ночной проверке четырех баров власти составили три протокола о нарушении масочного режима. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 224 жителя Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 27 249 инфицированных.
COVID-19 уже переболели 23 656 жителей Алтайского края. За прошедшие сутки из больниц выписали 238 выздоровевших. В ковидных госпиталях лежит 2391 пациент. В тяжелом состоянии находятся 538 зараженных, 148 из них – на аппаратах ИВЛ.
В регионе скончались 1180 человек с COVID-19 (+14 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 618 случаях.
Ночной рейд по соблюдению масочного режима прошел в Ленинском районе Барнаула. Проверяющие посетили четыре заведения и выявили четыре факта нарушений губернаторского указа.
В проверке участвовали специалисты администрации Ленинского района, сотрудники Роспотребнадзора, полицейские и дружинники. Вместе они посетили бары "Неон", Cubare music hall, "Литра" и "Банк Бир".
В результате администрация района подготовила три акта о привлечении к административной ответственности – два в отношении физических лиц и один в отношении индивидуального предпринимателя. Специалисты Роспотребнадзора также составили один протокол.
По итогам недели с 28 ноября по 4 декабря скорость распространения коронавируса в Алтайском крае снизилась на 1%, теперь она составляет 6%.
Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за прошедшую неделю регион перешагнул отметку 27 000 выявленных случаев. На 4 декабря в крае зарегистрировано 27 025 подтвержденных диагнозов, что на 1575 больше, чем неделей ранее. Показатель скорости распространения коронавируса в регионе ниже среднесибирского (7%) и среднероссийского (8%).
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