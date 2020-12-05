Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 251

Сколько заболевших в Алтайском крае?

Еще 224 жителя Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 27 249 инфицированных.

COVID-19 уже переболели 23 656 жителей Алтайского края. За прошедшие сутки из больниц выписали 238 выздоровевших. В ковидных госпиталях лежит 2391 пациент. В тяжелом состоянии находятся 538 зараженных, 148 из них – на аппаратах ИВЛ.

В регионе скончались 1180 человек с COVID-19 (+14 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 618 случаях.