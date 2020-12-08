Стоимость главного новогоднего салата "Оливье" выросла

Средняя стоимость салата "Оливье" на четырех человек в 2020 году выросла на 1% и составила 312,37 рубля, рассказал зампред правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.
Как пишет ТАСС, для расчетов эксперты взяли в состав салата 500 граммов картошки, 200 граммов моркови, четыре куриных яйца, 300 граммов колбасы, 200 граммов майонеза, 100 граммов репчатого лука, 380 граммов зеленого горошка и 400 граммов свежих огурцов.
По данным организации, за год подорожали все ингредиенты салата, кроме огурцов. В прошлом году такой набор продуктов обходился в 309,178 рубля.
Комментарии
Средняя стоимость салата "Оливье" на четырех человек в 2020 году выросла на 1% и составила 312,37 рубля,
Кто эти 4 человека?Тощие, средние, толстые? И почему 4, а не один. И сколько это в весе салата.
Вот Я (один) сьедаю почти 400 грам за раз.
Добавлю.Получилось по весу 2 080 грамм. За 1 кг. очень даже дешево.
Салат Оливье, шаурма, бутылка водки под бой курантов и 21 новогоднее поздравление путина, шикарный новогодний праздник
ещё не вечер - огурчики к НГ под 200р, как обычно будут...
да тут только на колбасу 300 р надо!!!!
Добавлю.Получилось по весу 2 080 грамм. За 1 кг. очень даже дешево.
а 4 яйца куда дел
Картошка и морковка и из погреба. Лук из чулка. Как они могли подорожать?
Ага, и колбаса из светофора
Да неужели!!??? Кто бы мог подумать!!!???? Ах какая неожиданная новость!!!! Мы бы сами то и недогодались.... Спасибо!
Кому занять три рубля, на которые подорожал салат? На год с процентами.
Бяяяяя... терпеть не могу оливье... месиво это
от салатов вздутие живота и газообразование
ну все, застрелица..
оливье готовлю:
из мяса курицы, каперсы, картофель, молодой горошек, малосольные огурчики яички перепелиные, домашний маонез , украшение зелень
для бапппки)))))
8.12.2020 13:19
- гость -
а у меня нет погреба!!!
Картошка и морковка и из погреба. Лук из чулка
Яйца из сарая домашние
майонез сама делаю
вместо колбасы - вареная курочка тоже из сарая
всего затрат-то - соль и перец
8.12.2020 13:48
- гость -
8.12.2020 13:19
- гость -
а у меня нет погреба!!!
Копайте, там и от ковидлы схоронитесь
Мы перестали готовить оливье и шубу, есть более интересные салаты. Эти слишком калорийные и тяжелые.