Стоимость главного новогоднего салата "Оливье" выросла

Средняя стоимость салата "Оливье" на четырех человек в 2020 году выросла на 1% и составила 312,37 рубля, рассказал зампред правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

Как пишет ТАСС, для расчетов эксперты взяли в состав салата 500 граммов картошки, 200 граммов моркови, четыре куриных яйца, 300 граммов колбасы, 200 граммов майонеза, 100 граммов репчатого лука, 380 граммов зеленого горошка и 400 граммов свежих огурцов.

По данным организации, за год подорожали все ингредиенты салата, кроме огурцов. В прошлом году такой набор продуктов обходился в 309,178 рубля.