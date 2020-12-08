Новогодний городок на улице Мало-Тобольской в Барнауле заработает после 20 декабря. Но торжественного открытия не будет из-за мер предосторожности в связи с пандемией. Об этом журналистам 8 декабря рассказал первый замглавы администрации Центрального района по ЖКХ Анатолий Панченко.

Перекусить и согреться

Работы по благоустройству на барнаульском Арбате идут с прошлой недели, здесь уже смонтировали шестиметровую ель, светодиодные гирлянды, а также частично – световые фигуры. В оформлении используют световые композиции по мотивам сказки "Двенадцать месяцев". На площадке установят и новые световые объекты: семь елей и 20 героев детских сказок и мультфильмов: "Ну, погоди", "Снежная королева", "Дюймовочка", "Летучий корабль", "Серебряное копытце".

Чтобы отдыхающие могли согреться на Арбате, как и в прошлом году, установят большие камины. Один – на улице Мало-Тобольской, другой – в парке Центрального района. Камины очень полюбились барнаульцам и их часто использовали как фотозону, отметил Панченко. Также продолжат свою работу и все предприятия общепита на Мало-Тобольской. Так что у барнаульцев будет возможность во время прогулки перекусить.

Горки – за хорошее поведение

Этой зимой на Мало-Тобольской установят только две небольшие горки. Это связано с ограничительными мерами из-за коронавируса. Горки будут находиться друг от друга на максимальном расстоянии, чтобы избежать столпотворения. Кататься с них придется в масках и с соблюдением социальной дистанции.

"Если эти правила будут нарушаться, администрации придется рассмотреть вариант демонтажа горок", – отметил чиновник.

На обустройство городка на Мало-Тобольской уйдет около 1 млн рублей.

Полностью работы планируется завершить к 20 декабря, после чего новогодняя площадка станет доступна для посещений: она будет работать в формате прогулочной зоны. Однако уже с начала декабря вечерами барнаульцы могут полюбоваться на праздничную иллюминацию. Ее будут включать каждый день после 17:00.

Сейчас на улицу Мало-Тобольскую уже начали завозить лед для барельефов. В 2020 году барнаульский Арбат в третий раз станет площадкой для новогоднего городка. Предполагается, что простоит он около двух месяцев, если позволит погода и не начнется ранняя весна. Напомним, в 2019 году елку на пешеходном Арбате Барнаула разобрали в конце февраля.