Светящегося быка установили в центре Барнаула

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

Светящуюся арку с изображением быка установили в центре Барнаула у Нулевого километра. Украшение находится недалеко от фонтана.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, высота конструкции составила почти 4 метра, а ширина – 5,5 метра. Изготовили ее из металлического каркаса и украсили светодиодными гирляндами. По контуру разместилась надпись "С Новым годом!"

Примечательно, что саму арку жители краевой столицы уже видели в прошлом году. На этот раз в центре композиции разместили символ наступающего года – быка.

Кроме того, с разных сторон у Нулевого километра поставили светодиодные елочки, баннеры с изображением животных и фигуры Деда Мороза, Снегурочки и снеговика. По вечерам фигуры подсвечивают.