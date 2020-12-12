Светящегося быка установили в центре Барнаула

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org
Светящуюся арку с изображением быка установили в центре Барнаула у Нулевого километра. Украшение находится недалеко от фонтана.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, высота конструкции составила почти 4 метра, а ширина – 5,5 метра. Изготовили ее из металлического каркаса и украсили светодиодными гирляндами. По контуру разместилась надпись "С Новым годом!"
Примечательно, что саму арку жители краевой столицы уже видели в прошлом году. На этот раз в центре композиции разместили символ наступающего года – быка.
Кроме того, с разных сторон у Нулевого километра поставили светодиодные елочки, баннеры с изображением животных и фигуры Деда Мороза, Снегурочки и снеговика. По вечерам фигуры подсвечивают.
Комментарии
Праздновать в пандемию год быка, по китайскому календарю, это что день рожденья Гитлера отмечать
А возле быка гробешник с окошком поставить не забыли?
как скоро высококультурные жители нашего города порушат светящихся деда с внучкой?
От синей подстветки воротит. Кто выдумал такое световое решение?
Культура центровых заметна по истоптанному газону. Опять скажут, что это выселки понатоптали. )))
Конструкции мы и сами сможем наблюдать. Если вы уж всё это публикуете, то узнайте всему этому цену. Будет интересно. А лично мне теперь на скульптуры из льда смотреть противно будет зная что жулики на льде 10 млн распилили.
От синей подстветки воротит. Кто выдумал такое световое решение?
Всё просто. Синие светодиоды дешевле.
как скоро высококультурные жители нашего города порушат светящихся деда с внучкой?
Если вы не заметили дед с внучкой, в 200 метрах от голубого дома стоят. Там с полицаями и дворниками проблем быть не должно.
12.12.2020 13:41
Вано
От синей подстветки воротит. Кто выдумал такое световое решение?
Предложите, какую надо подсветку зимой. Зеленую, желтую?
На желтые еще лампочки не насмотрелись?
Господи, да порадуйтесь просто, забудьте раз в год про нищету, ковид и т.д. т т.п. Все-таки эти фигурки как волшебство из детства
На желтые еще лампочки не насмотрелись?
Значит советских ёжика и белочку 80-х годов можно, а классическую тёплую желтоватую подсветку нет?
12.12.2020 14:17
- гость -
Помню, в 90-х мы ходили на елку в 30-ти градусный мороз. Не помогала ваша теплая желтая подсветка. А белочка и ёжик в тумане - это как напоминание, что много пить - вредно.
Не помогала ваша теплая желтая подсветка.
Теплая, в смысле цветовая температура. Вам от неё теплее разве только на душе станет, а ноги так и останутся холодные.