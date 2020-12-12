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Светящегося быка установили в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Инсталляцию разместили у Нулевого километра

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

Светящуюся арку с изображением быка установили в центре Барнаула у Нулевого километра. Украшение находится недалеко от фонтана.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, высота конструкции составила почти 4 метра, а ширина – 5,5 метра. Изготовили ее из металлического каркаса и украсили светодиодными гирляндами. По контуру разместилась надпись "С Новым годом!"

Примечательно, что саму арку жители краевой столицы уже видели в прошлом году. На этот раз в центре композиции разместили символ наступающего года – быка.

Кроме того, с разных сторон у Нулевого километра поставили светодиодные елочки, баннеры с изображением животных и фигуры Деда Мороза, Снегурочки и снеговика. По вечерам фигуры подсвечивают.

Читайте также в сюжете: Новый год-2021
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

12.12.2020 13:14
- гость -

Праздновать в пандемию год быка, по китайскому календарю, это что день рожденья Гитлера отмечать

12.12.2020 13:19
- гость -

А возле быка гробешник с окошком поставить не забыли?

12.12.2020 13:29
гость

как скоро высококультурные жители нашего города порушат светящихся деда с внучкой?

12.12.2020 13:41
Вано

От синей подстветки воротит. Кто выдумал такое световое решение?

12.12.2020 13:52
- гость -

Культура центровых заметна по истоптанному газону. Опять скажут, что это выселки понатоптали. )))

12.12.2020 13:54
- гость -

Конструкции мы и сами сможем наблюдать. Если вы уж всё это публикуете, то узнайте всему этому цену. Будет интересно. А лично мне теперь на скульптуры из льда смотреть противно будет зная что жулики на льде 10 млн распилили.

12.12.2020 13:59
- гость -

От синей подстветки воротит. Кто выдумал такое световое решение?

Всё просто. Синие светодиоды дешевле.

12.12.2020 14:03
- гость -

как скоро высококультурные жители нашего города порушат светящихся деда с внучкой?

Если вы не заметили дед с внучкой, в 200 метрах от голубого дома стоят. Там с полицаями и дворниками проблем быть не должно.

12.12.2020 14:05
- гость -

12.12.2020 13:41
Вано
От синей подстветки воротит. Кто выдумал такое световое решение?

Предложите, какую надо подсветку зимой. Зеленую, желтую?
На желтые еще лампочки не насмотрелись?

12.12.2020 14:16
- гость -

Господи, да порадуйтесь просто, забудьте раз в год про нищету, ковид и т.д. т т.п. Все-таки эти фигурки как волшебство из детства

12.12.2020 14:17
- гость -

На желтые еще лампочки не насмотрелись?

Значит советских ёжика и белочку 80-х годов можно, а классическую тёплую желтоватую подсветку нет?

12.12.2020 14:23
- гость -

12.12.2020 14:17
- гость -

Помню, в 90-х мы ходили на елку в 30-ти градусный мороз. Не помогала ваша теплая желтая подсветка. А белочка и ёжик в тумане - это как напоминание, что много пить - вредно.

12.12.2020 14:28
- гость -

Не помогала ваша теплая желтая подсветка.

Теплая, в смысле цветовая температура. Вам от неё теплее разве только на душе станет, а ноги так и останутся холодные.

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