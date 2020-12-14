В Барнауле начали работать елочные базары

В Барнауле открылись елочные базары, сообщает пресс-центр мэрии. Всего в столице Алтайского края будут работать 77 точек продажи хвойных деревьев. Приобрести на них можно ель, сосну или пихту.

Больше всего (сразу 30 торговых точек) подготовят в Индустриальном районе, меньше всего (7) – в Железнодорожном. В Ленинском районе в плане значатся 10 площадок, в Центральном – 12, в Октябрьском – 18. Работать базары будут до 31 декабря.

"Стоимость новогодней елки будет составлять от 700 рублей, в зависимости от ее параметров, – уточнили в городской администрации. – Помимо главного праздничного атрибута, на барнаульских елочных базарах можно будет найти новогодние игрушки, гирлянды и многое другое".

Выбрать ближайшую к дому площадку можно на интерактивной карте.