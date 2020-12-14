В Алтайском крае 31 декабря не будет считаться выходным днем, в отличие от ряда других российских регионов. О том, что соответствующий указ губернатор Виктор Томенко не готовит, amic.ru сообщили в пресс-службе краевого правительства. К тому же глава региона воздержится от каких-либо рекомендаций в адрес работодателей.

В 2019 году Виктор Томенко также отказался сделать выходным последний рабочий день года, отметив, что к нему слишком поздно обратились с этим вопросом. "Я серьезного запроса сделать этот день выходным не вижу. Это и так всегда предпраздничный день, люди доделывают дела, не берутся за серьезные проекты. Кто-то берет отгул, кто-то – отпуск. Это же привычное дело, что 31-е – рабочий день. И об этом мы узнали еще в начале года. Хотели бы что-то менять – начали бы разговаривать раньше. Что же в последнюю неделю начинать", – комментировал глава региона. Очевидно, что позиция губернатора по этому вопросу за год не изменилась.

При этом Томенко в конце 2019 года признавал, что в отдельных регионах есть своя специфика. А в некоторых случаях решение объявить 31 декабря выходным днем носит политический характер, полагал губернатор Алтайского края.

В 2020 году 31 декабря выпадает на четверг. Уже более 20 российских регионов приняли решение сделать последний рабочий день в этом году выходным. Правда, в большинстве территорий это касается только госслужащих и бюджетников.

Почти во всех регионах, где 31 декабря сделали выходным днем, его придется отработать заранее. Вариантов, как правило, всего два: 19 либо 26 декабря (в обоих случаях суббота). То есть чтобы заслужить выходной в конце года, придется перед этим потрудиться шестидневную рабочую неделю.

По данным на 14 декабря, последний день года сделали нерабочим: