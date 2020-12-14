В Алтайском крае 31 декабря не будет считаться выходным днем, в отличие от ряда других российских регионов. О том, что соответствующий указ губернатор Виктор Томенко не готовит, amic.ru сообщили в пресс-службе краевого правительства. К тому же глава региона воздержится от каких-либо рекомендаций в адрес работодателей.
В 2019 году Виктор Томенко также отказался сделать выходным последний рабочий день года, отметив, что к нему слишком поздно обратились с этим вопросом. "Я серьезного запроса сделать этот день выходным не вижу. Это и так всегда предпраздничный день, люди доделывают дела, не берутся за серьезные проекты. Кто-то берет отгул, кто-то – отпуск. Это же привычное дело, что 31-е – рабочий день. И об этом мы узнали еще в начале года. Хотели бы что-то менять – начали бы разговаривать раньше. Что же в последнюю неделю начинать", – комментировал глава региона. Очевидно, что позиция губернатора по этому вопросу за год не изменилась.
При этом Томенко в конце 2019 года признавал, что в отдельных регионах есть своя специфика. А в некоторых случаях решение объявить 31 декабря выходным днем носит политический характер, полагал губернатор Алтайского края.
В 2020 году 31 декабря выпадает на четверг. Уже более 20 российских регионов приняли решение сделать последний рабочий день в этом году выходным. Правда, в большинстве территорий это касается только госслужащих и бюджетников.
Почти во всех регионах, где 31 декабря сделали выходным днем, его придется отработать заранее. Вариантов, как правило, всего два: 19 либо 26 декабря (в обоих случаях суббота). То есть чтобы заслужить выходной в конце года, придется перед этим потрудиться шестидневную рабочую неделю.
По данным на 14 декабря, последний день года сделали нерабочим:
- Курская область;
- Белгородская область;
- Владимирская область;
- Вологодская область;
- Республика Крым;
- Ставропольский край;
- Республика Татарстан;
- Мурманская область;
- Чувашская Республика;
- Волгоградская область;
- Костромская область;
- Томская область;
- Камчатский край;
- Рязанская область;
- Орловская область;
- Архангельская область;
- Республика Тыва;
- Ульяновская область;
- Севастополь;
- Кировская область;
- Республика Хакасия;
- Республика Мордовия;
- Ярославская область;
- Республика Алтай;
- Ямало-Ненецкий АО;
- Республика Бурятия;
- Сахалинская область.
Комментарии
Блин объявляли по весне несколько недель выходными, а тут с одним днем не могут.
Мне всё равно, в этот день только поболтаться в офисе, да шампусика принять )))
Когда ничего не решаешь, оно и понятно.
Ожиданно. От Томенко другого ожидать было бы глупо.
14.12.2020 14:35
- гость -
Когда ничего не решаешь, оно и понятно.
_______
Алё, решала... Ты 31-го бизьнись план на 21 год собрался составлять? Или налоговую декларацию нести? )))))
Правильно.
Совсем уж несамостоятельный ставленник Нолика, сам ничего решить не может, все с оглядкой.
14.12.2020 14:51
- гость -
Ты 31-го бизьнись план на 21 год собрался составлять? Или налоговую декларацию нести? )))))
Если вам не доводилось работать 31 декабря, то зачем ёрничаете?
Если чиновники и руководство 31 декабря уже вовсю отмечает праздник шампанским и чем покрепче, то работники на своих местах исполняют служебные обязанности. Как минимум, до 16 часов. И нагрузка в этот день крайне велика. В тех же детсадах воспитатели сидят с детьми и до 18 часов. Потом уже НГ не в радость.
В других регионах перенесли выходной с 8 января на 31 декабря. Вот мне интересно, что мы празднуем 8 января? Если 7 - рождество, а рождественский сочельник 6 января? То есть рождественская ночь с 6 на 7, а 8 вообще ни причем