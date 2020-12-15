Спорт, сауна, скраб. Диетологи о том, как безопасно и эффективно похудеть к Новому году

Желающие похудеть к Новому году еще могут успеть сбросить три-четыре лишних килограмма, обещают диетологи. И для этого не нужно голодать, сидеть две недели на гречке с кефиром, "пахать" в тренажерном зале до потери сознания. Достаточно использовать, как говорят врачи, "здравый метод", тогда вы будете блистать не только в новогоднюю ночь, но и весь 2021 год. Как похудеть к 31 декабря без вреда для здоровья, amic.ru рассказали специалисты в области диетологии и нутрициологии.

Меняем режим питания

600-800 граммов в неделю – именно столько должен сбрасывать человек, который стремится к снижению веса. Некоторые за две с половиной недели могут потерять и больше этой нормы, но ждать каких-то невероятных результатов (например, минус 10-15 кг) не стоит, убеждена диетолог и нутрициолог Наталья Бурмистрова.

Чтобы похудеть без вреда для здоровья, она советует за две с половиной недели до Нового года исключить из рациона быстрые углеводы (сладкое и сахаросодержащие продукты) и внимательно изучать состав перед покупкой. Даже самые диетические продукты могут содержать "неприятные сюрпризы". Поэтому в период похудения (и не только) лучше отказаться от консервированной еды.

"Если мы посмотрим на состав большинства продуктов, начиная от соевого соуса и заканчивая морской капустой в баночке, все содержит сахар. Поэтому будьте внимательны. Если вы стараетесь похудеть, необходимо, чтобы в меню ежедневно или через день был белок – мясо, рыба. В рационе должны присутствовать и углеводы, но медленные (они так называются, потому что усваиваются медленно, глюкоза поступает в кровь равномерно и не откладывается про запас, – прим. ред.). Это крупы, фрукты, овощи, хлебцы. Их лучше употреблять на завтрак. Откажитесь от привычки есть один-два раза в день: питаться нужно чаще, четыре-пять раз, но небольшими порциями", – говорит Наталья.

Считаем калории

Хотите похудеть – придется снижать калорийность блюд. Все ведь знают: вес снижается, когда организм тратит калорий больше, чем получает. Для определения суточной нормы калорий врач-диетолог Алексей Шелягин советует воспользоваться формулой Харрисона-Бенедикта. Это только звучит страшно. На самом деле довольно легко:

Формула Харрисона-Бенедикта (рассчитывается исходя из значения базального метаболизма, уровня физической активности и спортивной цели):

1. Рассчитываем базальный уровень метаболизма (BMR):

BMR для женщин: 447,593 + (9,247 * вес в кг) + (3,098 * рост в см) – (4,330 * возраст в годах).

BMR для мужчин: 88,362 + (13,397 * вес в кг) + (4,799 * рост в см) – (5,677 * возраст в годах).



2. Полученный результат умножаем на коэффициент активности. Если у вас сидячий образ жизни, коэффициент составит 1,2; умеренная активность (легкие физические нагрузки либо занятия спортом 1-3 раз в неделю) – 1,375; средняя активность (занятия спортом 3-5 раз в неделю) – 1,55; активный образ жизни (интенсивные нагрузки, спорт 6-7 раз в неделю) – 1,725; профессиональные спортсмены (занятия спортом 6-7 раз в неделю) – 1,9.



Результатом вычислений будет количество калорий, которые ваш организм тратит в течение дня.

"Полученную суточную норму нужно снизить на 200-300 калорий. Например, было 1600 калорий, то ежедневно употребляем 1400 (вести подсчет калорий помогут приложения в телефоне и онлайн-калькулятор калорий, их легко скачать из интернета, – прим. ред.). Эту норму нужно грамотно распределить на день – обед должен быть самым большим приемом пищи, ужин в два раза меньше обеда, завтрак сбалансированный (омлет, каша). И тогда вес "тронется", – говорит диетолог.

Устраиваем разгрузочные дни

За два-три дня до Нового года, по словам Алексея Шелягина, можно устроить разгрузочные дни. На завтрак, обед и ужин разрешено употреблять один-два продукта (например, яблоки и творог). Важно, чтобы калорийность рациона в этот период была ниже, чем в обычные дни. Это поможет потерять два-три килограмма и встретить новогоднюю ночь в любимом платье. Но метод подходит далеко не всем, предупреждает эксперт:

"Разгрузочные дни нельзя устраивать людям с хроническими заболеваниями (гастрит, диабет и т.д.), так как есть риск обострений. Если вы сомневаетесь в состоянии своего здоровья, лучше к экстремальным методам снижения веса не прибегать. Кроме того, существует опасность, что после такой "разгрузки" человек будет несколько дней подряд объедаться. А это приведет к еще большему набору веса".

Проводить разгрузочные дни необходимо под наблюдением профессионалов, предупреждают барнаульские диетологи. Не подходят такие дни и тем, кто планирует похудеть надолго, но не готов изменить свой рацион:

"Для человека, который вчера ел все подряд, а сегодня решил посидеть на кефире, разгрузочные дни бессмысленны. Килограммы вернутся через несколько дней. Лучше оцените, сколько поступает белка, медленных и быстрых углеводов (например, хлеб, выпечка, – прим. ред.) и пересмотрите свой рацион", – советует Наталья Бурмистрова.

Занимаемся спортом

Чтобы стать стройнее, недостаточно отказаться от булочек и шоколадок. Придется уделить внимания и физической активности: это ускорит снижение веса.

"Будет хорошо, если эти две с половиной недели у вас будет повышенная физическая активность. Если нет желания идти в тренажерный зал, проводите тренировки дома. В интернете много видеоуроков как для новичков, так и для профессионалов. Если не хотите тренироваться – гуляйте, ежедневно проходите больше шагов, чем обычно, катайтесь на лыжах хотя бы в выходные", – советует Наталья Бурмистрова.

Идем в баню

Сделать талию тоньше поможет массаж, рассказывает Алексей Шелягин.

"В отличие от спортивных занятий массаж не сожжет жир, а выведет лишнюю воду из подкожно-жировой клетчатки. За счет этого уменьшатся объемы", – говорит эксперт.

Отличный (и приятный) помощник в этом нелегком деле – горячая баня (или сауна), которая избавляет организм от лишней жидкости. А если использовать еще и скраб, то ваш кожа скажет спасибо и станет упругой, подтянутой. Кстати, самый экономичный и эффективный скраб для тела – смесь молотого кофе и соли. "Это отличный детокс для нашей кожи", – подтверждает Наталья Бурмистрова.

А нужно ли худеть к Новому году?

Вообще-то диетологи не советуют привязываться к какой-либо дате, чтобы снизить вес. Они уверены: что в 90% случаев потерянные килограммы возвращаются после "дня X".

"Я как диетолог, который ратует за сбалансированное питание, изначально против худеть "к чему-то": Новому году, Рождеству, дню рождения, отпуску. Это, исходя из принципов мотивации, изначально неверно", – объясняет диетолог и нутрициолог Наталья Бурмистрова.

Поэтому всем, кто планирует похудеть к Новому году, она предлагает заранее договориться с самим собой и быть готовым к тому, что лишние килограммы вернутся.

Но если у человека более серьезные намерения, он не решит останавливаться на достигнутом 1 января, а продолжит правильно питаться и заниматься спортом в 2021 году, то сможет похудеть и удержать вес.

"В процессе похудения нужен комплексный подход к своему телу, здоровью и самооценке. Если ходить на тренировки, желая себя наказать, голодать, то это изначально проигрышная позиция. Все нужно делать из любви к себе, говорить: "Я королева, я буду неотразимой в новогоднюю ночь". Только так взращивается самооценка и достигается самый стойкий результат", – говорит Наталья Бурмистрова.

Примерное меню на 1400 калорий в день

Завтрак

Яйцо, сваренное вкрутую, сырники (150 г), чай без сахара.

Обед

160 г рыбы, отварной или приготовленной на пару;

150 г риса вареного, овощной салат (капуста, огурцы и зелень).

Ужин

150 г куриного филе (отварного или на пару);

овощное рагу (кабачки, брокколи, картофель).

Перекус

100 г обезжиренного творога, яблоко или груша.