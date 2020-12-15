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Как надо и как не надо пить на Новый год, чтобы не попасть в больницу. Советы нарколога

, ИА "Амител"
Несколько правил, как избежать серьезных последствий от употребления алкоголя
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

Традиционно с 2 января в Алтайском крае количество пациентов, которые поступают в больницы с алкогольным отправлением, увеличивается на 25-30%. Об этом во время пресс-конференции 14 декабря рассказала врач-нарколог, заместитель главного врача краевого наркологического диспансера Татьяна Муранова. Все из-за того, что в новогоднюю ночь и после нее люди чрезмерно злоупотребляют алкоголем, пьют на голодный желудок и смешивают разные спиртные напитки.

Как не болеть с похмелья

"Самое страшное, что обычно случается на Новый год, – это смешивание спиртных напитков. Начинают с шампанского, переходят на крепкий алкоголь, а в полночь снова возвращаются к шампанскому. И после такого, наверное, у каждого седьмого наблюдается алкогольная интоксикация", – пояснила Татьяна Муранова.

Чтобы не болеть с похмелья, врач-нарколог рекомендуют выбирать для застолья только качественные спиртные напитки и покупать их в специализированных магазинах. А вот от самогонных продуктов стоит отказаться. По словам Мурановой, как бы ни очищали самогон в домашних условиях, веществ, отравляющих организм, в таких напитках все равно будет больше, чем в заводской продукции.

В новогоднюю ночь пить алкогольные напитки нужно как можно меньше, считает Муранова. "Главный нарколог России, к примеру, рекомендует выпивать сухое шампанское, но только в небольших дозах. И только здоровым людям старше 21 года. Если мы берем вино и шампанское, то это должно быть 150-200 мл, если водка, виски, текила – не более 50 мл, пиво – 0,33 мл", – сказала Муранова. 

Существует несколько простых правил, которые помогут избежать неприятных последствий после употребления алкоголя на Новый год. "Во-первых, никогда не пейте на голодный желудок. Особенно шампанское. И второе, пейте небольшими дозами и делайте промежуток между приемами алкоголя, чтобы продукты его распада не отправляли организм, а выводились", – отметила нарколог. Также, напомнила она, нежелательно смешивать алкоголь с лекарственными препаратами (это может вызвать аллергическую реакцию). 

Рассолы не помогут

Если похмелья избежать не удалось, то необходимо промыть желудок, пить больше минеральной воды, несладкий морс либо принять сорбенты. А вот рассолы использовать нельзя, потому что в них содержится большое количество соли. "При его (рассола) употреблении еще больше идет раздражение на слизистую оболочку желудка, происходит нагрузка на печень. К тому же соль еще больше задерживает жидкость в организме", – пояснил врач диетолог-гастроэнтеролог Денис Фуголь.

И продолжать выпивать 1 января – плохая идея. Ведь после такого неизбежно будете болеть с похмелья, отмечает Муранова. Поэтому в первый день Нового года лучше всего сходить прогуляться, нежели продолжать пить.

Как не стать алкоголиком

По словам врача-нарколога, употреблять алкоголь следует не чаще раза в неделю. Если же выпиваете больше трех раз в неделю (даже в малых дозах), то это уже систематика, а значит, что через 1-2 года есть риск развития алкоголизма. 

По распространенности алкоголизма Алтайский край на 25% превышает средние общероссийские показатели. И из 83 регионов он занимает 52-ю строчку (где 83-е место – это самый пьющий регион, а 52-е – в общем-то, тоже ничего хорошего).

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

15.12.2020 07:50
- гость -

Госпожа Муранова тоже только бокал шампанского в Новогоднюю ночь выпьет? Или как все)))

15.12.2020 09:17
иван

Почему нарколог не говорит о том, что пить, даже малыми дозами-вредно! Почему нарколог не призывает вообще отказаться от алкоголя? Алкоголь -яд в любых дозах! Получается,что этот нарколог пропагандирует выпивку!

15.12.2020 09:29
-меcный-

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