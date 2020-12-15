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Сухоцветы, старые игрушки и ничего красного. Как правильно украсить дом к году Быка

, ИА "Амител"
Консервативный бык предпочитает натуральные ароматы и естественные цвета

Фото: comfort-myhouse.ru, pinterest.ru, pexels.com

Чуть больше двух недель остается до Нового года. Самое время принести немного волшебства в собственные дома и украсить его к празднику, если вы, конечно, еще этого не сделали. Наступающий 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. Чтобы угодить его вкусам в украшениях, потребуется больше вашего времени и фантазии, чем обычно.

Цвета

Суровое животное довольного много общего имеет с символом уходящего года – Крысой. Он также не любит кричащих цветов и искусственных вещей. В год Белого Металлического Быка основные цвета – белый, черный и металлик, а также все оттенки земли, травы и воды. Если не хотите его разозлить, красных оттенков лучше избегать. Серебряные, черные свечи, белая посуда и натуральные ткани – все это по душе Быку.

Интерьер

Для оформления интерьера можно сделать композиции из овощей, камней, сухоцветов. На двери – повесить еловый венок. Гирлянду также можно попробовать сделать самому. Чем больше предметов ручной работы, тем уютнее получится атмосфера новогоднего праздника и тем больше напомнит она Быку его любимые поля и просторы. Окна можно расписать вручную или украсить праздничными трафаретами и снежинками. И, конечно, не стоит забывать о самом символе и его фигурках.

Елка

Покупать новые елочные украшения не стоит: хозяин 2021 года предпочтет старые игрушки, которые использовали еще наши бабушки. Живая ель порадует Быка гораздо больше, нежели искусственная. Если поставить лесную красавицу нет возможности, букет из еловых веток будет достойной (и ароматной) заменой. А елочку можно сделать из подручных материалов: бумаги, карандашей или шишек. Помним: в приоритете натуральные материалы. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

15.12.2020 08:37
- гость -

Бык только в феврале собирается прийти. Забудьте.

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