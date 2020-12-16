Не сходите с ума. Что нельзя есть на Новый год, чтобы не попасть в больницу

Из года в год многие люди совершают одну и ту же ошибку: готовят 31 декабря блюда, которые едят несколько дней подряд. (Знакомо?) Из-за этого празднование Нового года заканчивается походами к унитазу, приемами сорбентов и вызовом скорой. И к концу 1 января инфекционные отделения начинают загружаться пациентами с пищевыми отравлениями. Об этом во время пресс-конференции заявил врач диетолог-гастроэнтеролог Денис Фуголь.

Не сходите с ума

Новогодние праздники часто заканчиваются обострением хронических заболеваний пищеварительного тракта, острыми отравлениями, пищевыми инфекциями, говорит врач-гастроэнтеролог Денис Фуголь.

"Связно это с тем, что люди сходят с ума, готовя на новогодний стол множество блюд, среди которых многокомпонентные скоропортящиеся салаты и другие блюда, содержащие яйца, мясо, рыбу и майонезы. Все это готовится впрок и поедается потом несколько дней, с 30 декабря по 2 января", – говорит врач.

Он напоминает: чем дольше стоят скоропортящиеся продукты, тем больше в них накапливается микробов. А это – основная причина пищевых отравлений, из-за которых люди после праздника попадают сразу в инфекционные отделения.

Праздник живота

Еще одна проблема, которая приводит к серьезным осложнениям здоровья, – это большая нагрузка на желудок и пищеварительную систему в новогодние праздники. Многие стараются приготовить блюда "пожирнее да повкуснее", в которых продукты зачастую не сочетаются между собой. Либо позволяют себе "в честь праздника" отойти от обычной диеты. Результат плачевен.

"Новый год часто превращается в праздник живота. И из-за этого обостряется желчнокаменная болезнь, панкреатит. Потому что люди долго не ели какие-то продукты, а на Новый год разом их употребили. И вот – зашевелились камешки в животе, начала беспокоить поджелудочная, появились боли", – объясняет Фуголь.

Гастроэнтеролог призывает быть аккуратными во время таких "пищевых экспериментов". Помните, что Новый год – это в первую очередь семейный праздник, а не повод объесться. "Поэтому готовьте пищу в том количестве, чтобы ее можно съесть сразу. Пусть вы сделаете пару блюд, но это будет качественная еда. Например, традиционный салат оливье, запеченный гусь, бутерброды с икрой. Но ровно столько, чтобы съесть сразу и не хранить долгое время", – рекомендует врач.

Селедка под шубой – вкусно, но опасно

Денис Фуголь вообще советует отказаться от традиционных праздничных блюд, которые мы привыкли готовить на Новый год. Особенно – от многокомпонентных салатов, которые мы так сильно любим.

"Да, они вкусны, но все они скоропортящиеся. Их нужно приготовить и сразу съесть, а не хранить несколько дней. Возьмем селедку под шубой. Я сам обожаю этот салат. Но ведь в нем вареные яйца, селедка, майонез – все это быстро портится. А ведь еще надо, чтобы все слои пропитались, поэтому салат делают пораньше и ставят не в холодильник, а в тепло, чтобы уж точно пропитался. А на второй день уверяют, что салат стал еще вкуснее. Поели и поехали в больницу", – говорит врач.

Если уж от салатов никак не отказаться, диетолог рекомендует добавлять в них домашний майонез, а не тот, что "закупили ведрами "в магазине. А еще лучше вообще отказаться от этой заправки и приготовить салат с растительным маслом, бальзамическим уксусом или горчицей.

И постарайтесь не покупать готовые салаты в супермаркетах: ведь неизвестно, как они готовились, сколько хранились, как транспортировались в магазин. И на всех этих этапах, отмечает Фуголь, есть риск появления микробов в блюде.

Наелись, а потом пожалели

Не стоит превращать хороший праздник в то, что потом приведет к большим проблемам, говорит Денис Фуголь. Очень часто после того как люди выходят с новогодних каникул, когда они только и делали, что много ели, появляются вопросы: как похудеть, как справиться с изжогой и тяжестью в животе. Поэтому не шокируйте свой желудок, не перегружайте его.

"Наше пищеварение не любит таких стрессов. Поэтому в праздники надо придерживаться такого рациона, к которому вы привыкли в течение года. Пусть будут какие-то поблажки, но они не должны нарушить вашего режима питания", – подытожил Фуголь.