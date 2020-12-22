"Люди ждут зарплату, а мы ждем их". Как и почем в Барнауле продают новогодние елочки

Фото: amic.ru

От 500 рублей до 8 тысяч – по таким ценам на улицах Барнаула продают новогодние деревца. Елочные базары начали работать с 14 декабря. Но большинство открылись только в минувшие выходные – за 10 дней до Нового года. Корреспондент amic.ru прошелся по елочным базарам и узнал, где елочки подешевле, и когда ждать ажиотаж.

Почем елочки

Пока покупатели и продавцы присматриваются друг к другу: одних интересует, сколько стоят елочки, других – сколько за эти елочки готовы заплатить. Потому и цены на базарчиках довольно сильно разнятся. На одном – средней пушистости ель продают за 3000 рублей, а на соседнем, метрах в 300, – такую же можно купить и за 2000. Продавцы понастырнее просят сразу по максимуму, пока особо не расстраиваясь из-за отказов – время для скидок еще есть.

"Народ пока ходит, присматривается, ждут зарплату после 20 числа, ну а тут мы ждем их. Сегодня за весь день продали всего 10 елок. Но ближе к Новому году в среднем выходит по 50 деревьев в день", – рассказал продавец корреспонденту amic.ru на одной из площадок.

Самые дешевые – елочки высотой около полуметра. Такие, если постараться, можно найти за 500 рублей. Цена на подлесок (молодые деревца высотой около 1,5 метра) начинается от 800. Самые дорогие, богатые и красивые как с картинки, – верхушки. "От трех до восьми тысяч. Где дорого-то? Сначала глянь – они вон какие правильные, как с картинки. Пихта", – лениво басит молодой продавец на базарчике в районе остановки "Мастерские".

На улице Балтийской елочки в воскресенье оказались дешевле: "Это верхушечка, девушка, вот какая нарядная. За полторы отдам, смотри, какая красавица. А вот еще. А вот эта за две", – ласково уговаривает мужичок покупательницу.

Самое популярное новогоднее деревце в Барнауле – пихта. Молодые сосны быстро сбрасывают иголки, ель слишком колючая и быстро теряет запах. Пихта – и стоит длительное время, и иголки не теряет, и аромат новогодний хранит долго. Да и сама она пушистая и ладная – такая, какой и должна быть новогодняя елочка.

Как Дед Мороз елочку передал

Около светофора мужчина торопливо рассказывает кому-то по телефону, что торопится "на ту сторону дороги", пока базар с елками не закрыли: "У нас это святое: папа шел с работы, встретил Деда Мороза, а он елочку и передал. Вот пока подарочки там не закрыли, бегу".

Вообще, на базарчики часто приходят семьи с детьми. И именно малышам доверяют выбрать "самую лучшую" новогоднюю елочку, рассказывает предприниматель Олеся. Она торгует уже несколько лет. И у нее есть свои постоянные клиенты, которые каждый год приходят за елочкой только к ней. "Часто соседи вместе приходят, помогают друг другу выбрать и потом донести деревца".

А маски надо?

Пандемия на торговлю новогодними деревьями не повлияла, говорят продавцы. Никаких особых требований Роспотребнадзор уличным продавцам не предъявляет.

"Во-первых, это все на улице, то есть риск уже снижен. Во-вторых, низкие температуры. В таких условиях требовать с продавцов, чтобы они все время были в масках – это только хуже делать. Конденсат оседает на маске, она становится влажной, бактерии распространяются быстрее. Да и как на морозе людей просить обрабатывать руки антисептиком? Нет, тут никаких требований с нашей стороны нет. Рекомендуем только, придя домой тщательно вымыть руки", – объяснили в региональном Роспотребнадзоре.

И без пандемии у продавцов елок достаточно проблем. Одна из них – любители поживиться за чужой счет.

"К сожалению, без краж не обходится, – рассказывает Олеся – Хоть мы и организовываем ночное дежурство, кто-то да как-то пытается стащить елку". Впрочем, некоторые потом проявляют удивительную совестливость: "Мужчина как-то утром пришел, елку принес, извинился, что ночью украл, сказал, что пьяный был. Вот такие сознательные граждане бывают", – вспоминает Олеся.

Напомним, всего в Барнауле открылось больше 70 точек продаж, больше всего (сразу 30) – в Индустриальном районе, меньше всего (7) – в Железнодорожном. В Ленинском районе в плане значатся 10 площадок, в Центральном – 12, в Октябрьском – 18. Работать базары будут до 31 декабря.