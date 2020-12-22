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Металл и экоигрушки. Как украсить елку к году Быка, чтобы привлечь удачу

, ИА "Амител"
Консервативный Бык уважает тех, кто чтит обычаи и традиции

Фото: camcebekulinar.ru, kleo.ru, zen.yandex.ru

До Нового года остается полторы недели и, кажется, от праздника уже нигде не спрятаться. Украсить свой дом и поставить елочку – самое время. Будущий год будет проходить под покровительством Белого Металлического Быка. А он уважает тех, кто чтит обычаи и традиции. Живая ель Быка порадует гораздо больше, нежели искусственная, букет из веток елочки также не оставит хозяина года равнодушным.

Игрушки для елки лучше всего будет сделать своими руками из натуральных материалов: пряжи, дерева или текстиля. Также подойдут самые разнообразные шишки, гирлянды из винных пробок или сучков, желуди, цитрусовые и палочки корицы. Старые советские игрушки как никогда порадуют домашнего Быка. Кроме этого, украсить елку можно в скандинавском стиле: светлые оттенки, минималистичный дизайн, простые формы. Неброско и уютно.

Основные цвета для года Быка – это белый и металлический. В качестве промежуточных – жемчужный, нежно-розовый, пепельный и другие пастельные тона. Красного и любых кричащих оттенков стоит избегать. Больше идей для новогодних украшений в нашей фотоленте.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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