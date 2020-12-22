Россияне рассказали, какую сумму потратят на новогодние подарки

75% жителей России намерены в этом году потратить на новогодние подарки не более 5 тысяч рублей. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование "AliExpress Россия" и аналитического агентства ResearchMe, в котором поучаствовало 1,4 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет.

"До 10 тысяч рублей готовы отдать 19% респондентов. При этом больше всего (от 10 тысяч рублей) выделят на подарки жители Москвы, Поволжья, Сибири и юга России", – сказано в сообщении.

57% опрошенных прежде всего готовят подарки для детей, затем – для родственников (54%) и родителей (53%). При этом 7% не собираются делать подарки вообще.

74% опрошенных покупают подарки в торговых центрах, почти 40% – заказывают их в интернете, а четверть респондентов идут за ними в ближайшие магазины. Еще 17% делают подарки своими руками, а 6% – посещают для этого новогодние ярмарки.

Чаще всего россияне собираются дарить конфеты, чай, кофе, алкоголь, фигурки и новогодние украшения. Также AliExpress зафиксировал большой спрос на электронику, игрушки и товары для хобби.