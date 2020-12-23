Колючий вопрос. Откуда елки попадают на базары Барнаула и страдают ли леса

У барнаульцев осталась всего неделя, чтобы украсить дом симпатичной новогодней елочкой. Для этого в городе весь декабрь работают 77 елочных базаров. На самом деле выбор у горожан еще больше: в Барнауле есть торговые точки, которых не найти на официальной карте. И откуда они берут деревья – непонятно. Как елки попадают на базары города, сколько деревьев в 2020 году срубили незаконно, куда их дели и можно ли понять, что вы покупаете новогоднюю красавицу у "черных лесорубов" – читайте в материале amic.ru.

В лесу родилась пихточка

Заготовкой новогодних красавиц в Алтайском крае занимаются арендаторы земель лесного фонда и предприниматели, которые держат собственные питомники. Например, на лесоперерабатывающем предприятии "Содружество" занимаются и тем, и другим, рассказал его директор Михаил Чичушков. Лесник подчеркнул, что рубить все, что вздумается, не могут даже арендаторы лесов. На базары (законно) попадают только те хвойные деревья, которые спиливают во время санитарных рубок (ствол отдают на древесину, а верхушка становится маленькой красивой елочкой), прорубки просек, прокладки ЛЭП и газопровода.

Чтобы вырастить елочку на плантации, нужно от восьми до двенадцати лет, объяснил лесник. И все это ради того, чтобы она около месяца (если вы не забудете ее выбросить, конечно) простояла у вас в квартире.

Так, в этом году предприниматели заготовили для барнаульцев столько же хвойных деревьев, сколько и в прошлом, – 25 тысяч. Кстати, самих елок среди них мало: они колючие и гораздо меньше живут. А потому на роль новогодней красавицы чаще выбирают пихту или сосну.

Вообще, спрос на живые деревья с годами падает, рассказал Чичушков. И лесника это даже радует: он и сам ставит дома искусственную ель.

"Да и слава Богу, что мы дожили до того времени, когда люди покупают искусственные елки. Мы теперь совсем немного заготавливаем. В этом году – всего 100 сосен. Да и продали пока только 15. Это при том, что еще пять лет назад мы их сотнями продавали. Люди если не искусственные елки покупают, то делают выбор в пользу пихты. А сосенки наши уже не так востребованы. Да и мы не ради заработка этим занимаемся: лишь бы люди самовольно за деревом в лес не ходили", – объяснил Чичушков.

Срубил – уголовник

Но есть в Алтайском крае и те, кто до сих пор ходит в лес за елочкой самовольно, пояснил и.о. начальника отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах управления лесами краевого Минприроды Александр Хомутов. И елочные браконьеры, в отличие от честных лесников, на верхушки сосен уже не смотрят: вместо этого они под корень рубят хвойный молодняк. Чтобы спасти леса Алтая от "черных лесорубов", в Минприроды еще осенью усилили охрану лесов.

"Мы каждый год накануне новогодних праздников начинаем проводить рейды по лесам. В этом году создали 31 оперативную группу. Работаем совместно с полицией и инспекторами. Патрулируем те места, где много молодняка, что привлекает нарушителей. На самых проблемных участках вообще дежурим круглосуточно", – объяснил Хомутов.

По его словам, в 2020 году защитники леса поймали четырех нарушителей. Преступники успели спилить 248 пихтовых деревьев. В деньгах это 1,8 млн рублей ущерба для алтайского Минприроды. Причем три случая браконьерства теперь расследуют в рамках уголовного дела. И только один нарушитель отделался административным нарушением.

"Интересно, что наказание зависит не от объема вырубки. Тут решает высота ели, светит нарушителю "административка" или "уголовка". Например, можно спилить 10 елочек ниже полутора метров – и вы все равно отделаетесь административным наказанием. Но если вы решите срубить в лесу хотя бы одно дерево выше полутора метров – это будет уже уголовное наказание", – уточнил Хомутов.

В общем, размер здесь действительно имеет значение. Кстати, деревья, которые изъяли у пойманных браконьеров, все еще могут украсить дома и квартиры барнаульцев. После того как елочки проходят по делам о незаконных рубках как вещдоки, Росимущество выставляет их на продажу. Вот и в 2020 году любой желающий может купить деревца, которые безжалостно спилили браконьеры. На торги выставили 189 пихт выше 190 сантиметров общей стоимостью 180 684 рубля и 61 пихта от 130 до 197 сантиметров за 42 тысячи рублей. Но купить их можно только партиями, а не поштучно. Так что это подойдет только тем, кто тоже хочет заняться бизнесом. Ну или тем, что решил украсить квартиру 189-ю двухметровыми пихтами сразу.

Как понять, что елочку вам продают браконьеры?

Похоже, что никак. "Вряд ли можно на базаре понять, спилена елочка по закону или нет", – рассказал Чичушков. В Минприроды пояснили, что отвечают только за охрану лесов. И не разбираются с теми, кто избежал патрулей и теперь незаконно продает деревья.

Кстати, большинство елок, которые сейчас красуются на барнаульских базарах, родом вовсе не из Алтайского края. По словам Чичушкова, их заготавливают в лесах и питомниках Кузбасса и других соседних регионов. На нескольких елочных базарах Барнаула корреспонденту amic.ru рассказали, что пихты и сосны привезли из Республики Алтай. А продавцы хвойных деревьев на "Авито", чьи адреса продаж подозрительно не совпадают с официальной картой елочных базаров, часто вообще не знают, где срубили их елки. Другие удивляют еще больше – один предприниматель пояснил, что пихту привозит из далекой Челябинской области.

Если же вы наверняка хотите знать, что ваша елочка погибла не от рук злых браконьеров, то отправляйтесь за деревом только по тем адресам, что указаны на официальной карте мэрии Барнаула. А при необходимости вы всегда можете попросить у продавца документы, что новогодних красавиц он купил, а не срубил в ближайшем лесу.