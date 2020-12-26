Дорожную технику почти на 10 млн рублей закупили в алтайском городе

Фото: пресс-служба мэрии Алейска / aleysk22.ru

9,7 миллиона рублей направили из федерального и краевого бюджетов на закупку новой дорожной техники для содержания дорог Алейска в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Автопарк пополнился автогрейдером и трактором МТЗ. Техника приобретена по поручению губернатора за счет федерального и краевого бюджетов", – говорится в сообщении.

Помимо этого, горадминистрация совместно с депутатами Алейского ГСД приобрела автобусы ПАЗ за счет местного бюджета. В ближайшее время они выйдут на городские пассажирские маршруты.

Ранее amic.ru сообщал, что федеральные трассы Алтайского края подготовили к грядущему сильному похолоданию. Покрытие проезжей части очистили и обработали противогололедными материалами, а для большегрузного транспорта организовали спецстоянки.