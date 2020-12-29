Новогодний вечер – время попробовать что-то новое. Новое блюдо на праздничный стол. Или новую прическу. Вместе со стилистом Любовью Князевой предлагаем вам сделать хвост с объемной косой.

Соберите волосы в высокий хвост, разделите его на три части и сплетите косу, обвивая центральную прядь нижними и закрепляя каждый оборот резинкой. Пряди можно немного вытянуть, чтобы коса была объемная. Показываем!

Но это не все. Еще один вариант прически: коса плавно переходит в завитые локоны. Просто зафиксируйте ее в низкий хвост, разделите волосы на мелкие пряди и закрутите.