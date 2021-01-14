Четверг, 14 Январь, 17:44

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,53
€ 89,78
-15°


3495816 +24763
Обь
-10см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУЖК на месте "Локомотива" Коронавирус на Алтае
Новости

Названы вакансии с самой высокой зарплатой в России

, ИА "Амител"
Больше всех готовы платить пилоту самолета и руководителю проекта
Фото: news.myseldon.com

Фото: news.myseldon.com

Пилот в Краснодарском крае может получать до 7000 евро (свыше 600 тысяч рублей) в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала по поиску вакансий HeadHunter.  

Сервис представил список январских вакансий с наиболее высокой зарплатой. В Москве свыше 500 тысяч рублей обещают платить руководителю проекта, а от 280 тысяч до 420 тысяч рублей – врачу-анестезиологу-реаниматологу.

Также в список самых высокооплачиваемых вакансий в столице попали главный технолог фармацевтического производства (до 430 тысяч рублей), ведущий специалист отдела бухучета (от 320 тысяч рублей), директор по производству (от 400 тысяч рублей) и старший разработчик Java (от 300 тысяч рублей). 

За пределами МКАД вакансии с высокой зарплатой, помимо Краснодара, есть в Астрахани (главный агроном, з/п от 300 тыс. до 500 тыс. рублей) и Тюмени (врач-терапевт, з/п от 300 тыс. рублей).

Как ранее писал amic.ru, в 2021 году заработная плата вырастет у представителей IT-сферы, фармации и медицины. Согласно данным аналитиков портала Superjob, наибольший прирост ожидается у медиков – до 12-15%.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
17:42
С крестным ходом, но без купели. Как пройдет Крещение в Барнауле 0
17:31
Михаил Мишустин заявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом 0
17:21
Алтайский край вошел в топ-5 регионов для гастрономического туризма 0
17:07
Житель Уфы получил восемь лет колонии за убийство педофила 1
16:54
Врач рассказал, чем отличается ковидный кашель от кашля курильщика 0
16:41
СМИ: Минстрой планирует ужесточить контроль за арендой жилья 1
16:29
Молодого барнаульца отправили в колонию за пьяную езду 0
16:16
Названы вакансии с самой высокой зарплатой в России 0
16:05
Стало известно, когда снесут торговые павильоны на площади Победы в Барнауле 3
15:56
Более 24 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:42
Ольга Бузова назвала Владимира Путина идеалом мужчины 9
15:30
Алтайский край вошел в десятку регионов с самой доступной вакциной от ковида 14
15:15
Россиянам хотят разрешить запуск салютов лишь пять дней в году 12
15:03
Денег нет, но вы держитесь. Как дожить до зарплаты после новогодних праздников 0
14:54
Ученые готовятся отнимать секунды жизни у землян 1
14:40
103-летний сибиряк умер от коронавируса 8
14:29
Вырубку березовой рощи в Алтайском крае приостановили через суд 0
14:17
Лжебанкир оформил кредит на 300 тысяч рублей на жительницу Алтайского края 0
14:04
Иван Янковский рассказал подробности съемки секс-сцены с Кристиной Асмус в фильме "Текст" 2
13:53
Более 40 крещенских купелей оборудуют в Алтайском крае 5
13:43
Сибиряк сбил пешехода и увез его на кладбище 10
13:31
Близкие люди помогут. Как на Алтае работает сервис по уходу за пожилыми и больными 5
13:20
Алтайский Минздрав соболезнует родным девочки, погибшей в Советской ЦРБ 41
13:06
Разрушенные фигуры и "осыпающаяся" елка. Как демонтируют снежный городок на Сахарова 17
12:54
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать квартиру в 2021 году 1
12:42
В Госдуме готовят законопроект об отмене основного госэкзамена 16
12:30
Нетрезвый водитель снес светофор в Барнауле 7
12:16
Четыре человека с коронавирусом скончались в Горном Алтае 0
12:05
Ученые назвали чувство, которое у умирающего человека "отключается" последним 8
11:55
Глава алтайского Минстроя проинспектировал котельные Камня-на-Оби 1
11:44
Около 100 снегоуборочных машин чистят дороги Барнаула 14 января 2
11:32
Барнаульский планетарий готовится к переезду в кинотеатр "Родина" 16
11:23
Почти все алтайские депутаты ГД поддержали увеличение штрафов за нарушения на митингах 26
11:10
Эксперт предостерег об опасности сна с телефоном под подушкой 3
10:57
Жители Алтайского края стали больше тратить на новогодние развлечения 1
10:35
Еще 196 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае 5
10:31
Путин назначил нового начальника алтайского пограничного УФСБ 0
10:15
Двух барнаульских подростков осудят за ограбление магазина 7
10:07
Депутаты Госдумы хотят удвоить господдержку бедных регионов 10
09:55
Доктор Мясников засомневался в происхождении коронавируса 10
09:43
В Барнауле начали сносить главный снежный городок. Видео 6
09:31
Ученые предупредили об угрозе нового ледникового периода 2
09:16
ВОЗ ожидает, что второй год пандемии станет тяжелее первого 4
09:04
Работодателя из Рубцовска будут судить за тяжелую травму, которую получил рабочий 1
08:52
Трамп проигнорировал вынесенный ему импичмент 12
08:40
Российские банки не хотят объяснять причины отказов в выдаче кредитов 5
08:29
"Рынок слегка лихорадит". Что будет с ценами на бензин в Алтайском крае в январе 2021-го 15
08:16
Готовь портфель с апреля. Как записать ребенка в первый класс в 2021 году? 2
08:01
Причины бесплодия у молодых и есть ли шансы у 40-летних: мнение репродуктолога 14
07:50
Невеста Криштиану Роналду снялась в рекламе нижнего белья 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.