Названы вакансии с самой высокой зарплатой в России

Пилот в Краснодарском крае может получать до 7000 евро (свыше 600 тысяч рублей) в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала по поиску вакансий HeadHunter.

Сервис представил список январских вакансий с наиболее высокой зарплатой. В Москве свыше 500 тысяч рублей обещают платить руководителю проекта, а от 280 тысяч до 420 тысяч рублей – врачу-анестезиологу-реаниматологу.

Также в список самых высокооплачиваемых вакансий в столице попали главный технолог фармацевтического производства (до 430 тысяч рублей), ведущий специалист отдела бухучета (от 320 тысяч рублей), директор по производству (от 400 тысяч рублей) и старший разработчик Java (от 300 тысяч рублей).

За пределами МКАД вакансии с высокой зарплатой, помимо Краснодара, есть в Астрахани (главный агроном, з/п от 300 тыс. до 500 тыс. рублей) и Тюмени (врач-терапевт, з/п от 300 тыс. рублей).

Как ранее писал amic.ru, в 2021 году заработная плата вырастет у представителей IT-сферы, фармации и медицины. Согласно данным аналитиков портала Superjob, наибольший прирост ожидается у медиков – до 12-15%.