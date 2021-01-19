34 новых случая заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 10 жителей города Горно-Алтайска; у девяти жителей Майминского района; у семи жителей Кош-Агачского района; у пяти жителей Турочакского района; у двух жителей Усть-Канского района; у одного жителя Усть-Коксинского района.

Таким образом, всего в Горном Алтае лабораторно подтверждено 14 883 случая заболевания. По данным на 19 января, за весь период в регионе выздоровели 13 947 человек, из которых 82 – за последние сутки.

Напомним, что 17 января трое пациентов с коронавирусом скончались в Республике Алтай. За весь период в регионе зарегистрировано 177 смертей у пациентов с COVID-19, в том числе 162 – от инфекции, 15 – от иных причин.