Трое пациентов с коронавирусом скончались в Республике Алтай за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, жертвами инфекции стали 67-летняя жительница Кош-Агачского района, 83-летняя жительница и 62-летний житель Горно-Алтайска.

В первом случае причиной смерти стал коронавирус, в двух других врачи зарегистрировали летальный исход от других форм тяжелых заболеваний, которые усилились на фоне инфекции.

Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 177 смертей у пациентов с COVID-19, в том числе 162 – от коронавируса, 15 – от иных причин.

Также за минувшие сутки в Горном Алтае лабораторно подтвердили 70 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевание выявили у шести жителей города Горно-Алтайска; у 12 жителей Усть-Коксинского района; у девяти жителей Онгудайского района; у восьми жителей Майминского района; у шести жителей Усть-Канского района; у одного жителя Турочакского района.

С учетом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 14 820 случаев заболевания. Выздоровели 13 852 человека, в том числе 20 – за минувшие сутки.