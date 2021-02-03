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Такой день. Прощание с Александром Назарчуком и перекрытие алтайских дорог

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 3 февраля
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле прошла церемония прощания с политиком Александром Назарчуком. Ее организовали в парламентском центре на ул. Анатолия, 81. В последний путь политика проводили сотни людей, в том числе первые лица региона нынешних и прошлых лет. Они рассказали, каким запомнили бывшего спикера краевого парламента.

Алтайский краевой суд признал, что процедура увольнения экс-главы Славгорода Сергея Горбунова проведена с нарушениями. Адвокат бывшего мэра Омари Моисцрапишвили уточнил, что это "открывает определенные возможности для дальнейших действий", однако конкретный план они с подзащитным еще не обсуждали.

Неблагоприятные погодные условия стали причиной закрытия движения по трем трассам. На дорогах Алтайского края 3 февраля в вечернее время наблюдается тяжелая обстановка: мокрый снег, метель, снежные заносы, гололедица. В связи с этим региональная Госинспекция обратилась к населению с призывами по возможности отказаться от загородных поездок и назвала наиболее опасные участки.

Депутат АКЗС единоросс Николай Якушев поделился выводами, что избиратели "постоянно требуют большего и лучшего от партии, но при этом забывают быть благодарными". Высказывание заметили и растиражировали в соцсетях и СМИ. В связи с повышенным вниманием к этим словам Якушев посвятил теме еще один пост.

Грузовик Mercedes-Benz-814 сгорел в Первомайском районе рядом с ЗАТО Сибирский. Инцидент записали на видеокамеру. Огонь практически полностью уничтожил кабину и повредил кузов. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неисправность систем и механизмов транспортного средства.

Алтайский край стал лидером в Сибири по популярности и дороговизне отдыха и лечения в санаториях в 2020 году. Стоимость проживания, питания и лечения в Алтайском крае составила в среднем 4 тысячи рублей. Кроме того, алтайские санатории стали единственными в СФО, взвинтившими цены в год пандемии. 

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 14 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 1999. За последние 24 часа в регионе лабораторно подтвердили 182 случая заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 39 544. Выздоровели за это время 35 529 (+164 за сутки).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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