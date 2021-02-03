Грузовик вспыхнул на Чуйском тракте в Алтайском крае. Видео

Грузовик загорелся 3 февраля на федеральной трассе в Алтайском крае. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

На них видно, что автомобиль выгорел практически полностью. Обгорела кабина, серьезно поврежден кузов.

На месте происшествия работали пожарные и сотрудники Госавтоинспекции.

В пресс-службе ГУ МЧС России ответили корреспонденту amic.ru, что предоставят информацию о пожаре немного позднее.

Ранее amic.ru писал, что тело пожилого человека обнаружили во время тушения пожара в частном жилом доме в барнаульском переулке Ядринцева. По предварительной информации, причиной возгорания послужили проблемы с газовым оборудованием.