Среда, 3 Февраль, 18:00

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,91
€ 91,63
-1°


3901204 +16474
Обь
-12см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Грузовик вспыхнул на Чуйском тракте в Алтайском крае. Видео

, ИА "Амител"
Возгорание произошло рядом с ЗАТО Сибирский

Грузовик загорелся 3 февраля на федеральной трассе в Алтайском крае. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

На них видно, что автомобиль выгорел практически полностью. Обгорела кабина, серьезно поврежден кузов.

На месте происшествия работали пожарные и сотрудники Госавтоинспекции.

В пресс-службе ГУ МЧС России ответили корреспонденту amic.ru, что предоставят информацию о пожаре немного позднее.

Ранее amic.ru писал, что тело пожилого человека обнаружили во время тушения пожара в частном жилом доме в барнаульском переулке Ядринцева. По предварительной информации, причиной возгорания послужили проблемы с газовым оборудованием.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
17:59
Звезда сериала "Кухня" прилетела голодать в Горный Алтай 0
17:43
Свалки нашли на территории двух алтайских заказников 0
17:31
Названа предварительная версия причины возгорания фуры в Алтайском крае 0
17:17
Житель Алтая в свой день рождения сломал падчерице нос 0
17:05
Елена Малышева объяснила, почему мужчины чаще женщин умирают от коронавируса 0
16:52
Спрос на аренду жилья в Барнауле вырос на четверть 0
16:39
МИД РФ высказался о возможном введении новых санкций со стороны Запада 10
16:28
Грузовик вспыхнул на Чуйском тракте в Алтайском крае. Видео 0
16:14
Переболевший ковидом глава Алтая готов поставить вакцину "Спутник V" 0
16:03
"Краса Росгвардии" требует миллион рублей за увольнение 0
15:50
Более 16,4 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:39
В Пентагоне не исключают возможность ядерной войны с Россией 22
15:27
"Прощай, учитель и коллега". Как провожали в последний путь Александра Назарчука 20
15:16
Житель Алтайского края лишился телефона в автобусе 1
15:05
Пригородные поезда "Просторы Алтая" будут курсировать чаще 0
14:55
Генконсульство России потребовало от США обеспечить безопасность дипломатов 9
14:43
Жителей Барнаула приглашают бесплатно покататься на ледовых аренах 9
14:30
Эпидпорог по ОРВИ превышен в Алтайском крае почти на 6% 9
14:17
Экс-партнер известного алтайского бизнесмена Гачмана просит признать его банкротом 2
14:05
ГИБДД Барнаула предупреждает водителей о непогоде 0
13:53
Алтайские санатории назвали самыми популярными и дорогими в Сибири 2
13:41
48 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
13:29
Депутат Госдумы пообещал купить новое оборудование для ФАПа в алтайском селе 3
13:15
Каждый пятый россиянин считает, что мат обогащает русский язык 20
13:03
От маркетинга до бухгалтерии. Центр "Мой бизнес" приглашает на бесплатное обучение 0
12:51
Мужчина отобрал автомобиль у беременной жительницы Барнаула 12
12:40
В Роспотребнадзоре оценили вероятность полной потери зрения после COVID-19 0
12:28
Алтайские пожарные на руках вынесли пенсионера из горящего дома 1
12:16
Половина россиян готова к четырехдневной рабочей неделе 17
12:04
Удобно и недорого. Почему все больше людей выбирают беспроводные наушники? 5
11:51
Как судили Алексея Навального и к чему приговорили 98
11:42
14 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 3
11:30
О железобетонной поддержке спорта: в Барнауле завершился турнир по футболу 0
11:18
Жители Алтайского края прощаются с Александром Назарчуком 11
11:07
Житель Алтайского края лишился 1,5 млн рублей при попытке купить снегоход 4
10:55
ТАСС: власти Москвы не продлят контракт с Кириллом Серебренниковым 2
10:42
Почти 70 единиц техники очищают дороги Барнаула от снега 3 февраля 2
10:29
БК "Барнаул" одержал разгромную победу в Курске 0
10:15
Реабилитация после ковида: как восстановить организм и избежать осложнений 0
10:08
Треть жителей Алтайского края поставили коммунальщикам "неуд" за уборку снега 8
09:56
Доктор Мясников призвал к отмене масочного режима 15
09:39
В Банке России предложили отменить льготную ипотеку 10
09:27
Сегодня состоится церемония прощания с Александром Назарчуком 24
09:15
Побегал и спрятал. Где купить беговую дорожку, которая поместится в любой квартире 14
09:05
Бийчанин получил судимость за отказ удалять видео из соцсети 4
08:55
Еще один госпиталь в Барнауле лишился "ковидного" статуса 0
08:41
Две алтайские коммунистки пойдут на выборы в Госдуму 29
08:29
Лидер группы "Алиса" за сутки собрал более 4 млн рублей на сольный альбом 0
08:15
Не еду в соседнее село: как пандемия добила межмуниципальные маршруты на Алтае 22
08:01
Владимир Путин оценил работу российской системы образования во время пандемии 10
07:49
Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала россиян с зарплатами в 20 тысяч рублей 69
07:35
Стало известно, насколько эффективна российская вакцина от COVID-19 14
07:18
Жителя Алтайского края осудили за изнасилование 17-летней девочки 8

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.