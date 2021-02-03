14 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 14 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 1999.

За сутки в регионе лабораторно подтвердили 182 случая заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 39 544. Выздоровели за это время 35 529 (+164 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 49, Бийск – 14, Рубцовск – 13, Яровое – 9, Заринск, Поспелихинский район – по 7 заболевших, Славгород – 5, Алейский, Бийский, Каменский, Солонешенский, Топчихинский, Шелаболихинский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Первомайский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы – по 3 заболевших, Алейск, Алтайский, Ельцовский, Завьяловский, Зональный, Красногорский, Михайловский, Новичихинский, Ребрихинский, Угловский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Егорьевский, Залесовский, Калманский, Краснощековский, Крутихинский, Петропавловский, Родинский, Солтонский, Тогульский, Тюменцевский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 356 пациентов, из них 87 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 769 коек.