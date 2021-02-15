Бензовоз столкнулся с тягачом на трассе Барнаул – Новосибирск

Бензовоз столкнулся с полуприцепом на участке трассы Барнаул – Новосибирск неподалеку от Искитима. На месте работают сотрудники скорой помощи, пожарные и полиция.

Судя по кадрам видеозаписи, опубликованной очевидцем в сообществе "Инцидент Барнаул", бензовоз въехал в кабину грузового автомобиля и от удара его корпус полностью смялся.

Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.

Напомним, что 14 февраля очевидцы сообщили о серьезной аварии на выезде из поселка Южного – столкнулись два легковых автомобиля. В результате удара машина одного из участников ДТП получила значительные повреждения.