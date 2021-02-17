Пять человек погибли в ДТП с участием автобуса и лесовоза на сибирской трассе

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Жесткое ДТП произошло на трассе в Иркутской области утром 17 февраля. Столкнулись грузовик, легковушка и пассажирский автобус.

Как сообщают в региональном главке МВД, на дороге из Иркутска в Железногорск-Илимский иномарка врезалась в лесовоз, затем в них влетел междугородный автобус, двигавшийся по маршруту Иркутск – Усть-Кут.

В результате ДТП на месте погибли водители иномарки и автобуса, а также трое пассажиров легкового авто. Кроме того, полиция располагает информацией о возможной госпитализации троих пассажиров автобуса.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ППД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Напомним, в январе на трассе опрокинулся автобус, следовавший из Барнаула в Кемерово. Тогда обошлось без пострадавших.