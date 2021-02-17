Дальнобойщики бросили коллегу из Барнаула в его день рождения

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Дальнобойщик из столицы Алтайского края февральской ночью оказался один на один с заглохшим грузовиком на трассе в Коченевском районе Новосибирской области.

"Больше часа мужчина безуспешно пытался устранить неисправность, обращался по рации за помощью к коллегам-дальнобойщикам, которые в ночное время не откликнулись на его просьбу", – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.

Помощь пришла не от других водителей, а от полицейских. Сотрудники ГИБДД Дмитрий Тихонович и Владимир Рудковский заметили стоящий DAF с включенной аварийной сигнализацией и не проехали мимо.

Полицейские довезли дальнобойщика до ближайшего кемпинга, там взяли канистру, шланг и газовую горелку, а затем с помощью этих предметов смогли исправить поломку топливной системы и запустить двигатель.

51-летний водитель поблагодарил полицейских и признался, что у него день рождения. По его словам, такой подарок он запомнит надолго.