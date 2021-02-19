Пропавшую полмесяца назад 14-летнюю рубцовчанку нашли в Питере

Успешно завершены поиски 14-летней жительницы Рубцовска. Родственники забили тревогу, после того как 2 февраля девочка ушла из дома с рюкзаком и не вернулась.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий у полицейских появилась информация, что подросток может находиться в Санкт-Петербурге у друзей. Для проверки сведений полицейских направили в командировку.

"В течение нескольких дней было установлено точное местонахождение подростка, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю. – Как выяснилось, она самостоятельно, без уведомления родителей уехала в Санкт-Петербург к друзьям".

Правоохранители провели профилактическую беседу с юной рубцовчанкой, после чего передали ее отцу.