Счётная палата выявила в "Роскосмосе" нарушений более чем на 30 млрд рублей

Счётная палата за 2020 год выявила в "Роскосмосе" нарушений более чем на 30 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
"В "Роскосмосе", к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Где-то бухгалтерский учёт, где-то есть нецелевое [расходование], где-то есть нарушение нормативов финансирования", – сказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Отмечается, что в феврале корпорацию "Роскосмос" включили в число худших по расходованию бюджетных средств.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику в адрес главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. По словам представителя Кремля, ожидание прорыва в космической отрасли понятно, но работа должна строиться поступательно.
Комментарии
Росы и созданы для этого.
А Рогозин всё толстеет, не по дням, а по часам.
Не, ну - нецелевое расходование в особо крупных размерах это чистая уголовка! А почему Рогозин и его братва не сидят вопрос риторический...