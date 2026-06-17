ВТБ поддержит Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Алтайском крае

В программе — творческие встречи, концерты, поэтические чтения и семейные площадки для гостей

17 июня 2026, 11:00, ИА Амител

Фестиваль Рождественского на Алтае / Фото: amic.ru

С 18 по 20 июня 2026 года в Алтайском крае пройдет Литературный фестиваль Роберта Рождественского (12+). Основные мероприятия состоятся в Барнауле и на родине поэта — в селе Косиха, где расположен Мемориальный музей его памяти. Участие в традиционном культурном событии примут поэты, писатели, музыканты, артисты и поклонники творчества одного из самых известных советских поэтов, чья жизнь тесно связана с Алтаем. Официальным спонсором фестиваля выступит ВТБ.

Роберт Рождественский — представитель поколения "шестидесятников", автор многих известных стихотворений и песен.

Что войдет в программу фестиваля

Организаторы подготовили насыщенную программу, в которую традиционно включены творческие встречи и литературные чтения, концерты с исполнением песен на стихи поэта, дискуссии и круглые столы, мастер-классы для молодых авторов, а также экскурсии по памятным местам, связанным с жизнью Роберта Рождественского.

Заключительные мероприятия фестиваля пройдут 20 июня, в день рождения поэта. В селе Косиха на Яру любви состоятся Межрайонный песенный фестиваль, фестиваль национальных культур имени Роберта Рождественского, посвященный Году единства народов России, а также поэтический праздник.

Более подробно о программе читайте в материале amic.ru "Артисты Дмитрий Лысенков и Этери Бериашвили приедут на фестиваль Рождественского на Алтае".

Семейные площадки и памятные сувениры

Для гостей фестиваля подготовят различные тематические пространства. Так, ВТБ организует фотозону и площадку для семейного отдыха.

Посетители смогут получить памятные сувениры и книги со стихами Роберта Рождественского, а также отправить своим близким тематические почтовые открытки. Для детей будет работать интерактивная зона с творческими заданиями и сладкими подарками.

Как отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов, поддержка подобных проектов помогает сохранять культурное наследие страны и укреплять связь между поколениями.

«Для нас большая честь много лет подряд быть партнером фестиваля Роберта Рождественского. Это мероприятие имеет возможность расширить свою программу и привлечь широкую аудиторию ценителей поэзии. Это не просто культурное событие — это возможность сохранить живую связь поколений через слово, напомнить молодежи о силе и красоте русской поэзии. Мы видим, как фестиваль растет, привлекает новые таланты и становится точкой притяжения для любителей литературы со всей страны. Наша поддержка — это вклад в культурное развитие края и России в целом», — подчеркнул Дмитрий Горбунов.