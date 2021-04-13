Такой день. Новые детали об умершей лицеистке и гибель двух людей на пожаре в Барнауле

Серьёзный пожар произошёл в квартире на десятом этаже дома № 51 на улице Взлётной в Барнауле. В результате возгорания погибли хозяева жилья – мужчина и женщина.

В истории погибшей рубцовской лицеистки появились новые подробности. По словам одноклассников, девочка не выкладывала никакого видео в TikTok. О его существовании учителя узнали, якобы просмотрев галерею в телефоне школьницы.

Минздрав Алтайского края опубликовал данные по числу вакцинированного населения в городах и районах. Выяснилось, что активнее всего население прививается в Ельцовском, Залесовском и Солонешенском районах.

Подходы к мосту через реку Ануй в районе села Усть-Ануй подтопило паводковыми водами. В связи с этим движение для всех видов транспорта по трассе Быстрый Исток – Усть-Ануй – Ануйское временно перекрыто.

Новым регоператором по обращению с ТКО по Барнаульской зоне стало ООО "Эко-Утилизация". Компания начнёт свою работу с 2 июня 2021 года и будет вывозить мусор до конца 2030 года.

70% жителей Алтайского края чувствуют себя счастливыми, а больше всего довольных жизнью нашли в индустрии спорта и красоты. Об этом стало известно из результатов опроса, который провёл портал hh.ru.

Долговая нагрузка жителей Алтайского края снижается. По оценке Национального бюро кредитных историй (НБКИ), жители региона в среднем отдают за кредиты 27,15% своего дохода.

Сибирская генерирующая компания запустила в работу резервное оборудование барнаульской ТЭЦ-2. В ближайшее время параметры отопления и горячего водоснабжения будут восстановлены.

Полиция опубликовала видео, на котором запечатлён момент, как сотрудник алтайского линейного управления МВД ловит девушку, спрыгнувшую с третьего этажа. 18-летняя жительница краевой столицы таким образом пыталась сбежать от насильников.

Мэрия Барнаула пока не нашла замену главе комитета ЖКХ Антону Бенсу, который ушёл в отставку после череды обрушений аварийных домов. При этом работа комитета продолжается в штатном режиме.

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. В лабораториях подтвердили ещё 82 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 287 человек. Выздоровели 43 280 человек (+77 за сутки).