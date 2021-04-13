В Алтайском крае назвали районы-лидеры по проценту вакцинированных жителей

Минздрав Алтайского края опубликовал данные по числу вакцинированного населения в городах и районах. Рейтинг появился на странице ведомства в Instagram.

На первом месте оказался Ельцовский район, где от общего числа жителей привились 17,6%. Второе место за Залесовским районом — 13%, а третье за Солонешенским районом — 11.7%.

В городах ситуация следующая: Барнаул – 6,7%, Бийск – 7,8%, Рубцовск – 5,6%.

"Для того, чтобы остановить распространение заболевания, нужно в каждой территории – районе, городе, селе – сформировать достаточную иммунную прослойку – это 60% жителей старше 18 лет. А всего в крае должно привиться чуть более миллиона человек", — отметили в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что выполнить план по вакцинации планируют до 1 августа.

Ранее Виктор Томенко заявил, что жители Алтайского края, привившиеся от коронавируса вакциной "Спутник V", не имеют осложнений после укола. Губернатор также обратил внимание на необходимость усиления организационной и информационной работы, по мере того как увеличиваются темпы и объёмы поступления вакцины в регион.