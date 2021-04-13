11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2837.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 82 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 287 человек. Выздоровели 43 280 человек (+77 за сутки).

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 21, Бийск – 13, Рубцовск – 12, Новоалтайск, Бийский район – по 5 заболевших, Павловский район – 4, Зональный, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Алтайский, Кулундинский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Заринск, Благовещенский, Егорьевский, Кытмановский, Немецкий национальный, Первомайский, Солтонский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 212 пациентов, из них 84 подключены к аппаратам ИВЛ.