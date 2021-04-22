Солист группы Rammstein спел фронтовую песню на русском языке

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн показал своё знание русского языка и спел фронтовую песню. Он исполнил композицию Марка Бернеса "Любимый город".
Видеозапись кавера с исполнением Линдеманна выложили на его YouTube-канале. Это не первая композиция, в которой немецкий рок-музыкант поёт на русском. До этого его русский можно было оценить в песне Ausländer.
"Песню "Любимый город" Марк Бернес исполнял в фильме 1939 года "Истребители". В годы Великой Отечественной войны данная композиция приобрела популярность среди фронтовиков", – пишет Ura.ru.
Ранее певец Лев Лещенко раскритиковал порнографический клип вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню Till the End.
Комментарии
Лобода на немецком полный ноль?