Стихийное скопление отходов специалисты обнаружили еще в апреле 2026 года во время проверки земель сельскохозяйственного назначения

31 октября 2026, 16:01, ИА Амител

Свалка / Фото: алтайский Россельхознадзор

В Угловском районе Алтайского края очистили сельскохозяйственный участок от крупной несанкционированной свалки. Мусор занимал почти три тысячи квадратных метров земли вблизи села Лаптев Лог. Нарушение устранили после вмешательства Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Стихийное скопление отходов специалисты обнаружили еще в апреле 2026 года во время проверки земель сельскохозяйственного назначения. На территории находились пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, канистры, остатки строительных материалов и упаковки от бытовой химии.

Выяснилось, что участок находится в аренде у ООО "АгроСтиль". Поскольку земля использовалась с нарушением установленных требований, компании выдали предписание с требованием устранить выявленные недостатки.

Спустя несколько месяцев инспекторы Россельхознадзора повторно обследовали территорию, чтобы проверить исполнение предписания. Осмотр подтвердил, что арендатор выполнил необходимые работы.

В результате несанкционированную свалку полностью ликвидировали, а сельскохозяйственные земли освободили от твердых коммунальных отходов.