В Алтайском крае заключили более двух тысяч социальных контрактов

Алтайский край стал участником пилотного проекта, который направлен на снижение бедности при помощи заключения социального контракта. За 2021 год в крае заключили более двух тысяч социальных контрактов в 50 муниципалитетах, сообщает пресс-служба мэрии.

"Мы достаточно быстро собрали все необходимые документы. После чего специалист управления социальной защиты населения по Алейску и Алейскому району составил с нами программу социальной адаптации, по которой мы определили мероприятия по повышению доходов семьи и выходу из трудной жизненной ситуации. Спасибо государству за предоставленную возможность! Такая помощь просто жизненно необходима многодетным семьям с маленькими детьми. Благодаря этой социальной поддержке мы смогли справиться со своей непростой ситуацией", – рассказала жительница региона, которая воспользовалась такой мерой поддержки.

Напомним, что в 2020 году в Алтайском крае заключили 196 контрактов на развитие индивидуального предпринимательства.