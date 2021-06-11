В праздники в Барнауле будут работать три мобильных пункта вакцинации

В праздничные выходные в Барнауле можно будет вакцинироваться в трёх мобильных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 10 до 16 часов мобильный медицинский комплекс будет работать у входа в барнаульский зоопарк "Лесная сказка" по адресу: ул. Энтузиастов, 12.

Второй комплекс разместят у ТЦ "Праздничный" (ул. Балтийская, 16), а третий ж у магазина "Мария-Ра" (пр. Красноармейский, 4).

Привиться в мобильном комплексе может любой желающий старше 18 лет. Вторую часть прививки нужно будет поставить в медицинской организации, которая ведёт вакцинацию.

Предварительная запись для иммунизации в мобильном пункте не требуется.

Ранее стало известно, что стоимость вакцины от коронавируса "Спутник V" составляет около 900 рублей.