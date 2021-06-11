В праздники в Барнауле будут работать три мобильных пункта вакцинации

В праздничные выходные в Барнауле можно будет вакцинироваться в трёх мобильных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С 10 до 16 часов мобильный медицинский комплекс будет работать у входа в барнаульский зоопарк "Лесная сказка" по адресу: ул. Энтузиастов, 12.
Второй комплекс разместят у ТЦ "Праздничный" (ул. Балтийская, 16), а третий ж у магазина "Мария-Ра" (пр. Красноармейский, 4).
Привиться в мобильном комплексе может любой желающий старше 18 лет. Вторую часть прививки нужно будет поставить в медицинской организации, которая ведёт вакцинацию.
Предварительная запись для иммунизации в мобильном пункте не требуется.
Ранее стало известно, что стоимость вакцины от коронавируса "Спутник V" составляет около 900 рублей.
Комментарии
Российское общество это классический случай биполярного расстройства. По этому вряд ли темпы вакцинации каким либо образом увеличаться.
А не посветить ли мне на всякий случай на Сиваш.Всякое бывает...Вот пуля пролетела и ага.
Абориген,ты не ужаснулся от слёз протосевича?
Сколько же сдал наших,этот протосевич...
А обследование они под машиной проводят? Или все равно умирать, какая разница.
11.06.2021 09:34
- гость -
Ой, я Вас умоляю!протосевич сдаст всех.И даже сдаст тех, кого не знает!Эти аборигеновые протосевичи только в нете смелые.))
Там обследование-это измерение давления и температуры.Это уже для второго укола они самым наглым образом заманивают в медицинское учреждение.
09:39
-----------------
Да уж...Это пока судьба не шоркнет их мордой по клавиатуре.