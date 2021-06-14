Выходные кончились. Отдыхающие встали в пробку на Чуйском тракте

Очевидцы в сообществе "ЧП Бийск" рассказали о большой пробке, которая собралась на Чуйском тракте. Двухполосный участок не дает длинной череде отдыхающих разъехаться.

По словам автора сообщения, протяженность затора составляет не менее двух километров.

В комментариях под постом подписчики предположили, что пробка собралась из-за того, отдыхающие после длинных выходных массово возвращаются домой.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал о необходимости расширения Чуйского тракта. Для этого глава региона попросил федеральной поддержки.