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Закапывал по очереди. Подробности нападения медведя на пенсионерок в Красноярском крае

Женщины не были знакомы, но в один день ушли за грибами и пропали

03 сентября 2026, 17:05, ИА Амител

Тела двух женщин со следами нападения медведя / Фото: СК
Тела двух женщин со следами нападения медведя / Фото: СК

Медведь сначала убил одну пенсионерку возле поселка Подтесово в Красноярском крае, потом расправился с другой, а растерзанные тела прикопал в одном месте, сообщает Shot.    

Напомним, две сельчанки 31 августа ушли в лес за грибами и пропали. Спасатели обнаружили тела с рваными ранами в трех-четырех километрах от поселка. В СК отметили, что "повреждения свидетельствуют о нападении медведя".

Изначально предполагалось, что женщины пошли в лес вдвоем. Как выяснилось, первой около 10 утра в лес ушла 67-летняя местная жительница. Хищник растерзал ее, после чего утащил и прикопал.

"Примерно через девять часов за грибами отправилась 73-летняя сельчанка, которая также встретила медведя и стала его второй жертвой. Ее нашли возле первого тела. Женщины не были знакомы, но в один день ушли за грибами и пропали", — говорится в сообщении.

За последние несколько дней в Енисейском районе, где произошла трагедия, зафиксировали десять случаев выхода медведей к населенным пунктам. Из-за активности хищников введен режим повышенной готовности.

Напомним, 19 августа медведь растерзал 29-летнюю туристку в Турочакском районе Республики Алтай. По мнению экспертов, хищник пришел из Красноярского края, где все лето горят леса и дикие животные испытывают нехватку пищи.

Медведь в лесу / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

дикие животные Красноярский край Нападения на людей
       

Комментарии 8

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Гость

17:12:33 03-09-2026

Давно пора начать отстрел медведей, чтобы сократить их популяцию. Менее наглые и более умные уйдут глубже в леса. Тупых и наглых стрелять.

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Гость

21:59:07 03-09-2026

Одна ушла в лес в десять утра, вторая через девять часов после нее, то есть в 19 часов? Серьезно? На ночь глядя бабушка пошла в лес за грибами???!!!

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Гость

22:32:50 03-09-2026

Пойти в лес за грибами в 7 вечера??
Очень странно! В 8 уже темнеет .

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Натали

09:52:35 04-09-2026

В 73 многие по дому еле передвигаются, а эта бабулька пошла на ночь глядя в лес...

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Гость

11:00:06 04-09-2026

Натали (09:52:35 04-09-2026) В 73 многие по дому еле передвигаются, а эта бабулька пошла ...
Возможно у нее уже старческое слабоумие началось, и старушка перепутала утро с вечером. А может она в своем уме и знала, что ей до конкретного грибного места недолго идти. Ушла и пришла, приключение на 20 минут.

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Барсик.

12:21:28 04-09-2026

Ну вот, и хоронить не надо.

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Свирепый Чарли

13:01:59 06-09-2026

А тем временем зверюга ужасный, коих ел, а коих в лес волочил.

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Туся

18:09:19 07-09-2026

Тухлые бабушки вкуснее

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