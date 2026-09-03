Женщины не были знакомы, но в один день ушли за грибами и пропали

03 сентября 2026, 17:05, ИА Амител

Тела двух женщин со следами нападения медведя / Фото: СК

Медведь сначала убил одну пенсионерку возле поселка Подтесово в Красноярском крае, потом расправился с другой, а растерзанные тела прикопал в одном месте, сообщает Shot.

Напомним, две сельчанки 31 августа ушли в лес за грибами и пропали. Спасатели обнаружили тела с рваными ранами в трех-четырех километрах от поселка. В СК отметили, что "повреждения свидетельствуют о нападении медведя".

Изначально предполагалось, что женщины пошли в лес вдвоем. Как выяснилось, первой около 10 утра в лес ушла 67-летняя местная жительница. Хищник растерзал ее, после чего утащил и прикопал.

"Примерно через девять часов за грибами отправилась 73-летняя сельчанка, которая также встретила медведя и стала его второй жертвой. Ее нашли возле первого тела. Женщины не были знакомы, но в один день ушли за грибами и пропали", — говорится в сообщении.

За последние несколько дней в Енисейском районе, где произошла трагедия, зафиксировали десять случаев выхода медведей к населенным пунктам. Из-за активности хищников введен режим повышенной готовности.

Напомним, 19 августа медведь растерзал 29-летнюю туристку в Турочакском районе Республики Алтай. По мнению экспертов, хищник пришел из Красноярского края, где все лето горят леса и дикие животные испытывают нехватку пищи.