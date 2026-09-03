Закапывал по очереди. Подробности нападения медведя на пенсионерок в Красноярском крае
Женщины не были знакомы, но в один день ушли за грибами и пропали
03 сентября 2026, 17:05, ИА Амител
Медведь сначала убил одну пенсионерку возле поселка Подтесово в Красноярском крае, потом расправился с другой, а растерзанные тела прикопал в одном месте, сообщает Shot.
Напомним, две сельчанки 31 августа ушли в лес за грибами и пропали. Спасатели обнаружили тела с рваными ранами в трех-четырех километрах от поселка. В СК отметили, что "повреждения свидетельствуют о нападении медведя".
Изначально предполагалось, что женщины пошли в лес вдвоем. Как выяснилось, первой около 10 утра в лес ушла 67-летняя местная жительница. Хищник растерзал ее, после чего утащил и прикопал.
"Примерно через девять часов за грибами отправилась 73-летняя сельчанка, которая также встретила медведя и стала его второй жертвой. Ее нашли возле первого тела. Женщины не были знакомы, но в один день ушли за грибами и пропали", — говорится в сообщении.
За последние несколько дней в Енисейском районе, где произошла трагедия, зафиксировали десять случаев выхода медведей к населенным пунктам. Из-за активности хищников введен режим повышенной готовности.
Напомним, 19 августа медведь растерзал 29-летнюю туристку в Турочакском районе Республики Алтай. По мнению экспертов, хищник пришел из Красноярского края, где все лето горят леса и дикие животные испытывают нехватку пищи.
17:12:33 03-09-2026
Давно пора начать отстрел медведей, чтобы сократить их популяцию. Менее наглые и более умные уйдут глубже в леса. Тупых и наглых стрелять.
21:59:07 03-09-2026
Одна ушла в лес в десять утра, вторая через девять часов после нее, то есть в 19 часов? Серьезно? На ночь глядя бабушка пошла в лес за грибами???!!!
22:32:50 03-09-2026
Пойти в лес за грибами в 7 вечера??
Очень странно! В 8 уже темнеет .
09:52:35 04-09-2026
В 73 многие по дому еле передвигаются, а эта бабулька пошла на ночь глядя в лес...
11:00:06 04-09-2026
Натали (09:52:35 04-09-2026) В 73 многие по дому еле передвигаются, а эта бабулька пошла ...
Возможно у нее уже старческое слабоумие началось, и старушка перепутала утро с вечером. А может она в своем уме и знала, что ей до конкретного грибного места недолго идти. Ушла и пришла, приключение на 20 минут.
12:21:28 04-09-2026
Ну вот, и хоронить не надо.
13:01:59 06-09-2026
А тем временем зверюга ужасный, коих ел, а коих в лес волочил.
18:09:19 07-09-2026
Тухлые бабушки вкуснее