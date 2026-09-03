Аграрии Алтайского края убрали зерновые более чем с половины полей

Лидером по темпам уборки стал Смоленский район

03 сентября 2026, 16:31, ИА Амител

Фермер / Пшеница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Аграрии Алтайского края продолжают уборочную кампанию. К 2 сентября зерновые и зернобобовые культуры обмолотили на 51% от запланированных площадей, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные Минсельхоза.

Лидером по темпам уборки стал Смоленский район: местные сельхозпроизводители завершили работы почти на 90% площадей, занятых зерновыми культурами.

Следом идет Егорьевский район, где обмолочено около 80% полей. В Новичихинском районе показатель достиг 79%, в Змеиногорском — 72%, а в Волчихинском — 71%.

В десятку территорий с наиболее высокими темпами уборочной кампании также вошли Мамонтовский, Зональный, Кулундинский, Рубцовский и Табунский районы. В них зерновые убраны с 64–68% площадей.