Аграрии Алтайского края убрали зерновые более чем с половины полей
Лидером по темпам уборки стал Смоленский район
03 сентября 2026, 16:31, ИА Амител
Аграрии Алтайского края продолжают уборочную кампанию. К 2 сентября зерновые и зернобобовые культуры обмолотили на 51% от запланированных площадей, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные Минсельхоза.
Лидером по темпам уборки стал Смоленский район: местные сельхозпроизводители завершили работы почти на 90% площадей, занятых зерновыми культурами.
Следом идет Егорьевский район, где обмолочено около 80% полей. В Новичихинском районе показатель достиг 79%, в Змеиногорском — 72%, а в Волчихинском — 71%.
В десятку территорий с наиболее высокими темпами уборочной кампании также вошли Мамонтовский, Зональный, Кулундинский, Рубцовский и Табунский районы. В них зерновые убраны с 64–68% площадей.
17:19:56 03-09-2026
Молодцы. И прогноз погоды на ближайшую неделю радует.
21:13:29 03-09-2026
Удачи.