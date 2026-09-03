Работающим пенсионерам увеличили пенсии почти на 13% за год
В результате средняя пенсия этой категории достигла почти 25 тысяч рублей
03 сентября 2026, 16:00, ИА Амител
Пенсия по старости трудящихся пенсионеров увеличилась в среднем на 12,85% за год, что эквивалентно 2,8 тысячи рублей. К 1 июля 2026 года средний размер пенсии достиг 24,9 тысячи рублей, в то время как в прошлом году он составлял 22,1 тысячи рублей, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин в интервью "Газете.ru".
"У неработающих пенсионеров средняя выплата выросла на 7,84% — с 25,8 тыс. до 27,9 тыс. рублей. В целом средняя пенсия по старости увеличилась на 8,47%, или примерно на 2,1 тыс. рублей, и составила 27,2 тыс. рублей", — отметил Балынин.
Он объяснил, что рост выплат связан с январской индексацией страховых пенсий. Более значительное увеличение пенсий работающих пенсионеров обусловлено также ежегодным перерасчетом в августе, размер которого зависит от пенсионных коэффициентов, накопленных за предыдущий год благодаря официальной занятости и уплате страховых взносов.
"С 2025 года страховые пенсии снова индексируют как неработающим, так и работающим пенсионерам. В России насчитывается около 32,5 млн получателей пенсии по старости. Примерно 7 млн из них, или 22%, продолжают работать", — заключил экономист.
Ранее в Госдуме рассказали, как вырастут страховые пенсии в 2027 году.
16:12:27 03-09-2026
и ни в чем себе не отказывайте
это главное
16:20:26 03-09-2026
Че та не заметил... На 200 руб увеличилась и все...
16:24:16 03-09-2026
Покажите кому их увеличили на указанные суммы?????
Откуда берутся такие цифры если мы пенсионеры не видели такого увеличения!!!!
17:27:34 03-09-2026
Елена (16:24:16 03-09-2026) Покажите кому их увеличили на указанные суммы?????Откуда...
Это они считают с зимней индексацией. И вообще, яйца же подешевели, чего вам не хватает?
17:10:14 03-09-2026
Выборы?
17:22:26 03-09-2026
Театр абсурда. Они работают зарплата и еще пенсию увеличивают .А простым пенсам зэро.Ха ха ха
21:59:10 03-09-2026
Гость (17:22:26 03-09-2026) Театр абсурда. Они работают зарплата и еще пенсию увеличиваю... Так иди работай, кто не даёт -то. Или проще на диване сидеть? Мы не от хорошей жизни вынуждены работать на пенсии.
17:25:40 03-09-2026
я работающий пенсионер . Увеличили на 232 рубля в августе за предыдущий год. никак до 24 тысяч не дотяну, хотя мне 68 лет.
17:48:24 03-09-2026
гость (17:25:40 03-09-2026) я работающий пенсионер . Увеличили на 232 рубля в августе з... Тож самое
18:15:48 03-09-2026
гость (17:25:40 03-09-2026) я работающий пенсионер . Увеличили на 232 рубля в августе з... Работающим пенсионерам увеличили пенсии почти на 13% за год.
Почему тебе должны были увеличить до 24 000 р? Не работал как человек, оттуда и пенсия была в 18 000.
09:29:48 04-09-2026
Афиноген (18:15:48 03-09-2026) Работающим пенсионерам увеличили пенсии почти на 13% за год.... А откуда ты знаешь как он работал?И что,24 тысячи это какая то выдающаяся пенсия?Как раз тем ,кто честно оттрубил по 40 лет и пенсия пшик-чуть больше 20тысяч.Это куда годится?А вот тем кто сумел приспособиться (я думаю все знают такие категории пенсионеров) у них и пенсия в разы больше.За наш счёт.Так то вот ,Афиноген-провокатор.
09:41:14 04-09-2026
Афиноген настоящий (09:29:48 04-09-2026) А откуда ты знаешь как он работал?И что,24 тысячи это какая ... вы надеялись и надеетесь на райскую жизнь от государства?
ну, надейтесь и дальше. раз мышковать не умеете.
02:45:49 04-09-2026
Как обычно, все цифры - враньё.
09:02:23 04-09-2026
21000, верните не индексированное!!!!
09:37:44 04-09-2026
и когда же закончится вся зта брехня ни одного слова правды