В результате средняя пенсия этой категории достигла почти 25 тысяч рублей

03 сентября 2026, 16:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Пенсия по старости трудящихся пенсионеров увеличилась в среднем на 12,85% за год, что эквивалентно 2,8 тысячи рублей. К 1 июля 2026 года средний размер пенсии достиг 24,9 тысячи рублей, в то время как в прошлом году он составлял 22,1 тысячи рублей, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин в интервью "Газете.ru".

"У неработающих пенсионеров средняя выплата выросла на 7,84% — с 25,8 тыс. до 27,9 тыс. рублей. В целом средняя пенсия по старости увеличилась на 8,47%, или примерно на 2,1 тыс. рублей, и составила 27,2 тыс. рублей", — отметил Балынин.

Он объяснил, что рост выплат связан с январской индексацией страховых пенсий. Более значительное увеличение пенсий работающих пенсионеров обусловлено также ежегодным перерасчетом в августе, размер которого зависит от пенсионных коэффициентов, накопленных за предыдущий год благодаря официальной занятости и уплате страховых взносов.

"С 2025 года страховые пенсии снова индексируют как неработающим, так и работающим пенсионерам. В России насчитывается около 32,5 млн получателей пенсии по старости. Примерно 7 млн из них, или 22%, продолжают работать", — заключил экономист.

Ранее в Госдуме рассказали, как вырастут страховые пенсии в 2027 году.