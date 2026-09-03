Спортшколу в Майминском районе Республики Алтай ждет масштабное обновление

В рамках проекта планируется капитально отремонтировать помещения спортивной школы и привести в порядок прилегающую территорию

03 сентября 2026, 16:09, ИА Амител

Школа / Фото: Страница главы Майминского района Петра Громова в соцсети "ВКонтакте"

Спортивную школу в Майме ждет масштабное обновление в 2027 году. На капитальный ремонт здания и благоустройство территории направят более 50 млн рублей, сообщил глава Майминского района Петр Громов.

Спортшкола расположена на улице Механизаторов, 12. Здание возвели еще в 1969 году, и сейчас оно нуждается в серьезном обновлении. Провести работы позволит утвержденная федеральная субсидия.

"Это результат совместной работы с правительством Республики Алтай. Хочу выразить искреннюю благодарность министру молодежной политики и спорта региона Александру Германовичу Суразову, который лично защищал этот проект в Министерстве спорта России", — высказался глава района.

В рамках проекта планируется капитально отремонтировать помещения спортивной школы и привести в порядок прилегающую территорию. Кроме того, для учреждения приобретут новую мебель, спортивный инвентарь и необходимое оборудование.

Общая стоимость проекта превысит 50 млн рублей. Из федерального бюджета на его реализацию направят 36 млн рублей, оставшуюся сумму выделит бюджет Майминского района.