32-градусная жара и грозы обрушатся на Алтайский край 30 июня

Синоптики алтайского Гидрометцентра прогнозируют жаркую и дождливую погоду в среду, 30 июня.

Так, утром местами по краю будет туман. Днем воздух прогреется до +22… +27 градусов, а по западу столбики термометров будут показывать до +32 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле дневная температура в среднем составит от +23 до +25 градусов. Как и в целом по региону, прогонозируется кратковременный дождь, не исключена и гроза. Скорость ветра — до 7 м/с.