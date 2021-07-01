Полиция разыскивает водителя, сбившего велосипедиста на трассе в Алтайском крае

Полиция просит отозваться очевидцев ДТП, которое произошло в Павловском районе 26 июня 2021 года около 19:00. На автодороге А-321 между селом Павловск и поселком Урожайным, в шести километрах от Павловска, автомобиль столкнулся с мужчиной на велосипеде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, по предварительным данным, Toyota Hiace, за рулем которой был 45-летний мужчина, наехал на 62-летнего велосипедиста. В результате ДТП последний получил травмы, от которых в последующем скончался.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, просим обратиться в Межмуниципальный отдел МВД России "Павловский" по телефонам: 8 (38581) 39128, 8-999-331-18-38, телефон дежурной части 8 (38581) 39116.