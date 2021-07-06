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Студентов АГМУ привлекут к работе на пунктах вакцинации и в больницах

, ИА "Амител"
В Алтайском минздраве рассказали, как планируют сократить очереди за прививкой от коронавируса
Фото https://pixabay.com

Фото https://pixabay.com

В поликлиниках и пунктах вакцинации Алтайского края привлекут на помощь студентов-медиков. Это поможет на время "закрыть" нехватку кадров, из-за которой сейчас очереди на прививку составляют от двух недель до месяца, сообщила во время пресс-конференции замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

Студенты помогут

"Привлечем к работе студентов АГМУ, которые учатся на шестом курсе, ординаторов. У них сейчас заканчивается сессия и начинается практика. Они будут работать как в поликлиниках, так и на пунктах вакцинации. Но все же в приоритете мы ориентируемся на наш основной кадровый состав", — сказала Белоцкая.

Несмотря на то, что в некоторых поликлиниках работают два, а то и три прививочных кабинета, и в городах есть мобильные пункты вакцинации — очереди желающих поставить вакцину от коронавируса увеличиваются с каждым днем. При этом дефицита вакцины нет — ее подвозят каждую неделю. А цель регионального министерства — увеличить количество привитых в сутки с пяти-семи тысяч до 15 тысяч человек. Но для этого нужны "дополнительные руки".

"Наши человеческие, кадровые ресурсы не безграничны. С учетом того, что мы продолжаем плановые обследования и операции, оказываем экстренную помощь, отдельный штат врачей оказывает помогает на дому больным с ковидом. Мы не можем раздвоить докторов или оставить их без сна и выходных, и не хотели бы жертвовать плановыми обследованиями. Тем не менее, мы постараемся мобилизовать все ресурсы и дойти до 15 тысяч вакцинированных в день", — отметила Белоцкая.

Откуда очереди

Главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова добавила, что очереди формируются не только за счет дефицита кадров — она увеличивается еще и потому, что люди пренебрегают предварительной записью.

"Часто те, кто приходят на другие обследования, могут резко захотеть поставить прививку — и приходят день в день в очередь, тем самым ее увеличивая и игнорируя то, что нужно записываться заранее. Хотя на вакцинацию организована отдельная запись, и те, кто приходят просто по факту, "раздувают" очередь", — сказала Переладова.

Ранее в региональном минздраве заверили, что пока плановую медпомощь отменять из-за коронавируса не планируют, но окончательное решение будет зависеть от населения. Медики рекомендуют жителям Алтайского края соблюдать меры предосторожности и избегать массовых мероприятий, чтобы количество больных не росло так стремительно.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

6.07.2021 07:42
- гость -

О как.

6.07.2021 08:25
Гость

Минздрав, объясните почему студентам и ординаторам за работу не платят ни копейки? Более того, работая в приемниках и обсерваторах они подвергают свою жизнь опасности как и все медработники, а трудовые отношения не оформлены от слова никак, и никакие компенсации им не выплачиваются в случае контакта. Просто бесплатная раб сила. Неужели по вашему мнению ребята бессмертные?

6.07.2021 09:10
- гость -

А у нас уже объявили обязательную вакцинацию, а то слухи ходят...

6.07.2021 09:24
- гость -

А частные клиники нельзя привлечь? Вот где огромный ресурс!!!
Конечно,надо сделать так,чтобы они согласились. Но медлить в данной ситуации нельзя!

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